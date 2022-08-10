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「11縣市」0~19歲感染率最高　學者憂：恐更多兒童MIS-C及死亡數

▲公衛學者點名11縣市未來兒童中重症比例恐升高。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

▲公衛學者點名11縣市未來兒童中重症比例恐升高。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

截至8/5為止，國內計有84名12歲以下兒童罹患MIS-C，且大多屬於未施打疫苗者。公衛學者根據分區感染率，點名11縣市為「0～19歲」年齡感染最高型態之區域；並示警這些縣市未來恐更多兒童MIS-C、中重症及死亡情形，務必提高警覺。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙在「新冠肺炎科學防疫園地」分析疫情趨勢。他表示，台灣兒童高峰單日感染率為4.7/1000，0～5歲罹患MIS-C者有50例，約等於27.2/每10萬；6～12歲則有34例，約等於15.5/每10萬。「大多屬於未施打疫苗者，導致MIS-C發生比例較高。」

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團隊成員范僑芯指出，在0～19歲年齡分區感染率方面，目前以「基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣」及「彰化縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、雲林縣」11縣市最高。這些縣市雖有趨緩，但後5個縣市略有微幅上升現象，未來面對BA.4、BA.5時應持續警覺。

▲公衛學者點名11縣市未來兒童中重症比例恐升高。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

▲陳秀熙表示，12歲以下疫苗接種狀況不盡理想。

陳秀熙也示警，這些縣市都可能產生更多兒童MIS-C以及中重症，甚至死亡情形，大家務必提高警覺。值得關注的是，國內12歲以下疫苗施打狀況皆不盡理想， 5～11歲基礎劑低於50%．6個月～4歲第一劑也僅打了12%，「這也解釋了為何12歲以下疫情仍高。」

後疫情時代來臨，陳秀熙認為，在BA.4、BA.5來襲的情況下，必須針對不同族群、年齡層，來進行精準防疫。如何因時間、因地實施NPI（非醫藥介入防疫措施）非常重要，包括利用疫苗、抗病毒藥物來降低傳染機率及有效接觸，並縮短傳染期間，達到更良好的防疫效益。

陳秀熙提到，目前脆弱族群集中在1歲8以下，又以6個月到5歲最需留意，因其本身過去就沒疫苗供應，即使最近有疫苗，施打狀況也很低，甚至無輕症抗病毒用藥，NPI更相當有限。

如何控制疫情，疫苗一定是最重要的工具，陳秀熙直言，目前仍需努力；兒童疫情攀升，是否與兒童族群密度、學校上課措施、幼兒院照護等相關，則是未來應探討的因素。

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關鍵字：

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