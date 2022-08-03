二度染疫最新研究：感染過「這1病毒株」防BA.5保護力最高

▲感染過Omicron的人，對預防BA.5的保護力較高。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心表示，BA.5傳播力比原始Omicron傳播力強20%，不少人擔心是否會二度染疫。丹麥最新研究顯示，先前感染過Alpha或Delta變種病毒者，對於BA.5感染的保護力較低；但若是曾感染過Omicron，BA.5的保護力便較高，甚至可相差近30%。

BA.5已成國際主流病毒株，各界預估8月中下旬就會在台灣大流行。但台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（3日）表示，台灣在遭受BA.2感染後，社區已形成免疫防火牆，應當可度過BA.4、BA.5難關，呼籲民眾不必過於擔憂。

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台大公衛團隊成員林庭瑀也分享最新文獻，丹麥針對18歲以上，且接種過3劑疫苗的民眾進行二度染疫研究。發現先前感染過Omicron的人，預防BA.5保護力最高，可達93.6%，其次是感染過Alpha的65.4%，以及Delta的46.9%。

丹麥研究也指出，雖然BA.5的住院風險略高於BA.2，但整體住院率仍相當低；南非研究則比較BA.1、BA.2以及BA.4、BA.5的重症住院風險，發現2者風險相同；葡萄牙研究則指出，接種1劑基礎劑，在預防BA.1、BA.2及BA.4、BA.5住院和死亡方面，效益都較小，但若施打加強劑，則保護力都會大幅提升。

林庭瑀也表示，BA.2曾在國內大流行，其實可讓台灣未來在面臨BA.4、BA.5時，有再感染的保護效力，因此不必對其太過擔心。