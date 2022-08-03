BA.5侵台「單日上下限」確診數曝　學者：9月仍有望少於萬例

▲台灣受BA.4、BA.5侵襲的安全警示上下限。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

BA.4、BA.5已成國際主流變異株，各界推估，台灣恐於8月中旬再掀一波疫情。不過公衛學者表示，即便受到BA.5侵襲，若防守得當，9月單日確診數仍可能少於萬例；且國際研究顯示，BA.5的疾病嚴重度與過去病毒株相比，並無太大差異，民眾不必過於焦慮。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（3日）再度率領團隊於「新冠肺炎科學防疫園地」分析疫情，並提出台灣BA.4、BA.5地方流行上下限數值。若台灣受BA.4、BA.5侵襲，在防疫得當的情況下，9月底單日新增病例有望降至萬例以下；但若造成突破性感染，則個案數約落在2～3萬。

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不過陳秀熙表示，即便BA.4、BA.5侵襲，對台灣的影響也不大，認為「死亡率」才是最重要的關鍵。尤其台灣面臨戰後嬰兒潮死亡挑戰，對醫療量能的部署更要小心，避免因大量無症狀／輕症感染者，讓醫療體系吃緊，造成直接與間接傷害。

▲范僑芯指出，美國目前已回歸正常化醫療。

台大公衛研究團隊成員范僑芯也根據國際經驗說明，目前BA.4、BA.5已成世界主要病毒株，在美國，雖然ICU和住院數有微幅上升，但大多數醫療量能皆恢復正常，保留給非新冠肺炎的患者，減少癌症、慢性病影響，降低死亡率。

紐西蘭在過去2週，雖也受到BA.4、BA.5侵襲，確診數明顯增加，但近日亦有下降趨勢。雖然住院數下降幅度較小， ICU及死亡數也有上升，但數值仍偏低，因此仍於7/31全面解封。

日本方面，由於過去受BA.1、BA.2影響較小，因此在BA.4、BA.5侵襲後，確診個案及死亡率皆有明顯上升，但相較國際，絕對數值仍相對低，且醫療量能充足、重症上升幅度小、疾病嚴重度也無太大差異，因此擬將新冠肺炎降為第五級傳染病。