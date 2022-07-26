增2例MIS-C！2歲童無慢性病史　確診1個多月「高燒40度」送急診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明兒童重症病例。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增68例中重症個案，創下5/17以來新低。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日又曾2名兒童中重症，分別為2歲與5歲男童，均無慢性病史，確診1個多月後出現發燒、紅眼等症狀，診斷疑似MIS-C轉院，目前都於一般病房治療中。

羅一鈞表示，今日MIS-C個案中，2歲男童無慢性病史，6/8確診，7/17起出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、紅眼，7/21因腹痛、持續高燒40度至急診，診斷疑似泌尿道感染或MIS-C住院，7/23出現全身紅疹及心跳過快，高度疑似MIS-C轉至醫學中心，目前仍在一般病房治療中。

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另一名5歲男童亦無慢性病史，6/19確診，7/20起高燒、腹瀉、食慾下降、眼睛紅腫，7/23至急診，診斷疑似MIS-C轉至醫學中心，目前於一般病房治療中。

根據指揮中心統計，兒童重症累計120例，以55例屬於MIS-C最多，另有25例為腦炎，其餘分別為肺炎19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，共病3例。重症個案中有25人死亡。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）