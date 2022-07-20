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估BA.4、BA.5比例增至40%以上　學者：8月中旬恐「單日4萬確診」

▲陳秀熙說明BA.4、BA.5對疫情的影響。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲台灣可能於8月中旬後重新站回4萬確診數。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）※點圖放大

記者楊晏琳／台北報導

BA.4、BA.5已成國際主流變異株，台灣也爆出相關案例。公衛學者根據各國經驗預測，BA.4、BA.5在國內的占比將於8月中旬達到40%；若屆時攀升至55%以上，確診數可能重新站回3萬5000～4萬間。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（20日）在「新冠肺炎科學防疫園地」分析疫情走向。從國際經驗來看，BA.4、BA.5占比每增加10%，感染率就會增加4%。

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陳秀熙表示，過去曾大流行國家受BA.4、BA.5影響較小；地方流行感染率高，受BA.4、BA.5影響較大。即，愈晚感染的國家，特別是疫苗追加劑不足的情況下，影響愈大，如紐西蘭、新加坡等國皆是。

考慮各國先前經驗，陳秀熙指出，與BA.4、BA.5占比<25%相比，若BA.4、BA.5比例落在25~55%，則單日感染率會略減8%；但比例若為55%以上，單日感染率則會增加1.5%。

陳秀熙指出，目前台灣的追加劑施打及感染速度都非常快，即便BA.4、BA.5侵台，且比例達55%以上，感染率增加的幅度也有限，單日確診約落在3萬5000~4萬人之間，「不過，也不影響台灣走向流感化監測。」

從國際經驗來看，BA.4、BA.5的比例若要從1%升至20%，大概需要26天；從20%~40%，則平均間隔11天。陳秀熙認為，若台灣能守住境外1%~20%的關卡，則BA.4、BA.5的占率，便會在8月中旬達到40%。

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