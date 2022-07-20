BA.4、BA.5占比「11天就翻倍」　台大公衛：第四劑應下修至50歲

▲BA.4、BA.5只需11天，占比就能從20%翻倍至40%。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

BA.4、BA.5已成國際主流變異株，公衛學者根據各國經驗指出，BA.4、BA.5的占比，若要從1%升至20%，約需26天；但從20%至40%，則只需間隔11天，預估台灣將在8月中旬達到40%。屆時若達55%以上，可能重新站回單日3.5萬~4萬確診數。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（20日）在「新冠肺炎科學防疫園地」分析疫情走向。從國際經驗來看，BA.4、BA.5占比每增加10%，感染率就會增加4%。從占比、感染率及天數來推估，他認為，若台灣能守住境外1%~20%的關卡，則BA.4、BA.5的占率，便會在8月中旬達到40%。

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陳秀熙指出，目前台灣的追加劑施打及感染速度都非常快，即便BA.4、BA.5侵台，且比例達55%以上，感染率增加的幅度也有限，單日確診約落在3萬5000~4萬人之間，「不過，也不影響台灣走向流感化監測。」

▲陳秀熙團隊建議，應將第四劑施打年齡下修。

此外，陳秀熙團隊成員范僑芯表示，為了減少變異株對脆弱族群的衝擊，歐盟已將第四劑施打年齡從80歲下修到60歲，韓國也因疫情微幅上升，第四劑年齡也自60歲下修到50歲。

陳秀熙認為，為預防中重症產生的損失，第四劑年齡下修到50歲，亦是台灣未來可能做出的疫苗決策。他表示，因解封措施都是暫時的，BA.4、BA.5比例攀升後，相關決策一定會再改變，「唯一不改變的就是，打過疫苗之後可以降低重症死亡。」