林智堅抄襲賴不掉　徐巧芯：台大揪出大家沒發現的3關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台灣大學認定論文抄襲，撤銷碩士學位。國民黨台北市議員徐巧芯表示，台大揪出3個大家先前沒有發現的抄襲之處，第一和第二點是迴歸分析的英文，余正煌寫錯，林智堅就寫錯，余寫對，林就寫對；第三點是迴歸分析的表格余犯了一個學術錯誤，林也一樣寫錯。

▲林智堅認為自己是「被突襲式認定抄襲」。（圖／記者林敬旻攝）

徐巧芯在9日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中直言，林智堅論文抄襲爭議不僅是「一屍5命」，而是「一屍30命」，過去幫忙護航的人恐怕都要遭殃。徐巧芯提到，依據審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達9日公開說明的內容，台大揪出3個錯誤，首先是迴歸分析的英文，只要余正煌寫錯，林智堅就寫錯；其次，余在同一份論文中也曾經寫對迴歸分析的英文，結果只要余寫對，林就會寫對，「這是先前我們沒有揭露出來，我們沒有發現的。」

▲徐巧芯直言，林智堅論文門是一屍30命。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯接著說，第三點是在迴歸分析的表格部分，余正煌犯了一個學術錯誤，他在一個不會用「0」來做說明跟解釋的地方寫了一個「0」，沒想到林智堅也在同一個地方寫「0」，而這個部分不是在論文的第一章或第二章初稿的架構，相當於是Data（資料）跑到TSS（系統）時，2人跑出來的表格跟數據都錯在同一個地方，「所以那已經是中後期的東西，你還是在抄嘛！」

徐巧芯認為，上述種種證據要讓大家怎麼相信，林智堅從未注意到余正煌的論文跟自己的重疊度這麼高，假如是在寫論文的時候看過對方的文章，林有2種選擇，一是對余提告，二是修改自己的內容，結果現在事情變成這樣，陳明通身為余的口試委員、林的指導教授，卻讓這2份論文通過，顯然也是責無旁貸。

最後，徐巧芯強調，因為台大快速且完整地公布審定結果，中華大學應該也感到壓力很大，畢竟要開記者會說林智堅沒有抄襲真的很難，「那2份（論文）重疊度到9成多，你要怎麼一個一個解釋說『他沒有抄』？」若林的2個碩士學位都被取消，他只剩下大學進修部的學歷，要競選直轄市市長的確有難度，「這樣沒有誠信、涉及抄襲的候選人，我覺得是會被民眾給淘汰的。」