台大學倫會審定林智堅抄襲　他曝1關鍵「教務處也背書」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣大學昨日（9日）認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。資深媒體人黃揚明透露，除了台大學倫會審定林智堅抄襲之外，台大教務處也為此「背書」核定撤銷學位，等同再次認定抄襲的事實；至於林表示有寄電子郵件表明願意前往台大審定會報告，他認為這是在玩「拖字訣」，甚至暗示了在這起事件中，可能有人私底下通風報信。

▲林智堅認為，民調設計的過程自己都參與其中，「這個怎麼會不是原創？」（圖／記者林敬旻攝）

黃揚明在9日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，林智堅論文抄襲爭議學術的部分已經結束，接下來的是政治攻防戰，「大家不要以為審定委員會是昨天（指8日）才結束，才把這個案子做一個結束，今天（指9日）大家注意看，今天是教務長也在現場」，教務處不僅看過審定報告書，也檢視了2篇論文重疊的部分，並且「核定」撤銷林智堅的學位。

黃揚明指出，教務長表明同意審定報告書的內容，也依照建議核定撤銷學位，這等同再次認定林智堅論文抄襲的事實，光是這一點就能直接打臉林智堅陣營下午3點開的記者會，林在9日凌晨0點30分寄電子郵件給台大，並表示願意親自到場陳述，如果這是在審定狀態持續中寄出的當然沒有問題，但他是在審定結束後才寄出這封電子郵件，顯然是想玩「拖字訣」，到時若打起訴訟，就可以用「他們不給我說明」這個理由來擋。

黃揚明分析，台大審定委員會和審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達把整個程序說得很詳細，連指導教授、現任國安局長陳明通提出的問題也有一一回應，這代表審定委員會不是隨便玩玩，而是認真做過軟體比對，甚至用人工逐段比對，況且全部的委員有5到7位，只要其中有人有意見就要進行表決，最終審定的結果就是這樣花時間一段接著一段討論出來的。

黃揚明表示，台大用2週的時間處理這件案子不算「太趕進度」，余正煌有到場說明，林智堅和陳明通發了書面聲明，卻沒有到場，反而用「蘇宏達沒有迴避、未審先判」來抹黑審定委員會；至於林智堅那封電子郵件，他推測林的陣營應該有接到線報，畢竟審定報告書並不是當天才交到教務處，肯定會提早給，所以很明顯是有人告訴他們出事了。