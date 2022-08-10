認定林智堅論文抄襲　前教長曾志朗讚台大：堪稱經典之作

<br> 記者趙蔡州／綜合報導

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議，台大論文審定委員會9日召開記者會，認定林智堅論文抄襲且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。對此，中研院院士、教育部前部長曾志朗表示，台大做為世界一流大學，所表現的學術風範「堪稱經典之作」，是國際一流大學的表率。

根據《聯合新聞網》報導，針對林智堅論文爭議，曾志朗在看完台大的說明後，表示尊重台大審定委員會的決議，他未來在國際研究誠信會議上，會客觀地分享台大審定會審議及判定的過程，也認為台大做為世界一流大學，所表現的學術風範「堪稱經典之作」，是國際一流大學的表率。

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▲曾志朗在看完台大的說明後，表示尊重台大審定委員會的決議。（圖／資料照）

台大9日表示，教務處7月接獲多封具名檢舉函，具體提出林生（林智堅）和余生（余正煌）碩士論文有高度重疊性，涉及抄襲，教務處受理後，依規定交由原屬學院，社會科學院成立審定委員會審定此案，社科院隨即依規定，聘任校內外相關領域公正學者專家等多人共組審定委員會，辦理審定作業。

台大指出，根據社科院完成的報告書指出，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余正煌並無抄襲，而是林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

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