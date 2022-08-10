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「政治人物念碩士到底哪裡好」　律師：懷疑台灣學歷自卑

記者陳俊宏／綜合報導

台大學倫會認定，民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文抄襲余正煌論文，情節嚴重，核定撤銷碩士學位。對此，律師林智群表示，除非很愛學術研究，「我不曉得政治人物跑去念碩士的理由是什麼」，懷疑台灣有「學歷自卑」情況。

林智群在臉書說，現在的選民（也是一堆碩博士）根本不會因為你是碩士，就投你一票，你寫的論文還會被拿出來檢視，念碩士到底哪裡好，「不過，我懷疑台灣還是有一種學歷自卑的情況，比如周杰倫，明明他的成就已經很棒了，他還是會以沒念過大學為遺憾。」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼林智堅強調，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者！」（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智群指出，有些人念過大學，但還是會以沒念台大為遺憾，有那個需求就有供給，台大也樂得開一堆碩士班給大家念，順便賺錢，學生付了錢，論文寫不出來，老師還提供資源，一魚多吃，一個素材做出幾個論文，也不是不能想像。

林智群建議，他覺得台大可以趁這個機會清查一下，這種事情都是冰山一角，不過有時候越挖越難看，學校最後決定乾脆不要去碰比較好。

林智堅被台大學倫會判定，國發所碩論抄襲同所學生余正煌論文，核定撤銷其碩士學位，但他開記者會反批台大不符程序正義，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者！」

▲▼台大確認林智堅論文抄襲。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼台大學倫會認定，林智堅碩士論文抄襲余正煌論文，情節嚴重，核定撤銷碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

媒體詢問，林智堅是否會提出上訴，或尋求其他行政救濟管道？他說，學倫會忽視自己提供的證據、指導教授陳明通的聲明，「我一定會捍衛我的清白！」

林智堅委任律師黃帝穎則說明，因只有看到台大記者會內容，還沒有收到處分書，行政爭訟是一個方法之一，律師團收到處分書後，會研議並與當事人確認。

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