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拒認抄襲！林智堅喊冤「我是受害者」　台大曝7大證據

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議延燒1個月，台灣大學昨日（9日）認定林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。雖然林智堅依舊否認抄襲，但不少綠營人士擔心論文門爭議不僅會衝擊到年底的九合一大選，甚至可能對2024年的總統大選造成影響。而接下來民進黨究竟是要「換堅」還是「全黨救一人」，各界都十分關注。

▲▼台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）

▲台大決議撤銷林智堅碩士學位。（圖／記者黃國霖攝）

林智堅遭撤碩士學位　台大調查7大抄襲鐵證

審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達表示，經過論文比對系統，林智堅和余正煌的論文「相似度高達4成」，許多描述與說明都極為相似或完全一致，且所篇幅甚大，所以認定林抄襲；此外，2人都有使用相同民調資料，同樣研究2014年新竹市長選舉，林的研究題目為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014新竹市長選舉為例」，但實際研讀論文，根本沒有分析槓桿者效應，反而是分析另一個候選人蔡仁堅的得票基礎，導致2篇論文一開始就產生高度重疊。

審議委員會針對2人的論文進行逐章、逐段、逐小節比對，發現林智堅的論文中文摘要有7行字和余正煌的幾乎一模一樣；接著，針對其中最高度重疊的15處再進行比對，發現有8處相似度已經逾越合理範圍，構成抄襲情節重大；而且不同版本有抄襲爭議的部分，余都早於林完成；林提供的電郵佐證也無法證明是原創，因為是否先取得資料或先展開資料，不等於先完成研究成果。

最後，蘇宏達表示，雖然陳明通認為2人使用同一組多次調查的電話訪問結果，這些都是林智堅團隊原創出來，但委員會認為余正煌的論文並未更動民調資料，且清楚標示出處，而不同作者獨力研究，對個別變數的描述，並沒有作為使用極為相似的文字理由，而且最後完成時間在2016年7月21日，早於林智堅論文的完成時間。

相關新聞→林智堅遭撤碩士學位　台大調查7大抄襲鐵證一次看

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅認為自己遭到台大「突襲」。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅喊冤「我是受害者」　覺得被台大學倫會突襲

林智堅9日下午舉行記者會說明，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，對於台大學倫會的說法難以接受，他是好心被雷劈，提供資料給余正煌，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」

至於國民黨要求退選，林智堅表示，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，新竹市民學歷比他高的比比皆是，提出政績、政見才是王道，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。

林智堅的委任律師黃帝穎也透過臉書公布「林智堅律師團對台大學倫會審定撤銷學位之聲明」，反過來直指蘇宏達未依法迴避，導致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，且學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業。

相關新聞→全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

▲▼台大認定林智堅論文抄襲，公布比對雷同段落。（圖／ETtoday直播）

▲台大公布比對雷同段落。（圖／ETtoday直播）

林智堅覺得「被突襲」　台大公函早在8日寄出

關於林智堅認為台大突然公布結果根本就是「突襲」，但有知情人士透露，校方是在8日下班前將審定結果公函以快捷掛號郵件寄出，林智堅卻在9日凌晨0時30分才透過律師回覆電子郵件，表明「從未放棄陳述意見之權利」，同時希望審定委員會安排時間，他願意親自到場陳述。

相關新聞→林智堅覺得「被突襲」認定抄襲　台大：結果公函早就於8日寄出

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨7月底已定調要力挺林智堅。（圖／記者周宸亘攝）

「換堅」還是「全黨救一人」？

部分綠營人士擔心，林智堅論文抄襲爭議不僅會影響到年底的九合一大選，甚至有可能對2024年的總統大選造成影響，假如基隆、桃園、新竹沒有辦法守住至少1至2席，又無法拿下雙北，2024年總統大選的局勢恐怕不太樂觀。

不過，早在上月底總統蔡英文就曾連續2天開會討論，並定調要力挺林智堅，「全黨救一人」，助他度過論文爭議。而在台大公布審查結果之後，民進黨發言人黃世杰表示，林智堅早已提出非常完整的論文書寫過程，遺憾台大社科院學倫會不僅未讓立場鮮明的蘇宏達院長迴避，也未採納林提供經法院公證過的事證，民進黨相信林的個人清白，並支持他繼續捍衛人格聲譽所採行的行動，更要呼籲有心人士不要藉此進行抹黑潑髒水之政治操作。

相關新聞→民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

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