成功艦「對峙共艦」準備撞船　張競：缺乏保密意識撞艦更匪夷所思

記者林彥臣／綜合報導

曾自製「解放軍地圖」爆紅的台灣軍事迷溫約瑟，在推特上表示接獲成功艦官兵投稿聲稱，執行任務時與共軍對峙距離不到200碼。對此「中華戰略學會」研究員表示，艦上官兵缺乏保密意識，撞艦的思維更是匪夷所思。

張競表示，有海軍艦艇的弟兄寫出來，與共艦距離100多碼，甚至做好撞艦的準備，這顯示官兵對軍機保密的認識不足，隨便洩漏真實的樣態，對於執行任務是不理想的。

張競接著指出，拿出感性的言語，說出要去相撞，這是幾千年前的希臘戰艦，才會用「撞角」撞擊的戰法，現在花了這麼多錢，買了最精銳的戰艦，設置火力高強的飛彈，最後想到要去撞船，這裡頭有許多吹噓、濫情而且賣弄感性的成分。

▲網路上流傳，成功級巡防艦（後）在高雄港外海跟監共軍長春艦（前）。（圖／翻攝自記者爆料網）



張競強調，國軍要注重官兵對外發言與軍機保密，隨便講出這些故事，其實是誤導社會，聽到這些故事，不但要感受到其中所抒發的感性，更要理性地去認知這個說法到底可信不可信。

溫約瑟8日則在推特上PO出一名成功艦官兵的投稿，直言「很高興我們在海上奮鬥的時候有人幫我們記錄下來，我們也成功完成任務返台了」，也分享了這幾天的紀錄，首先，共軍5日接獲上級指示，持續逼近海峽中線，「此時本艦的任務就是要擋住中線，不讓共艦進入，面對持續逼進的共艦我們做好了撞擊的準備，兩艦最近的距離只有200碼，我們的堅持讓它最後向西駛離，也完成了這五天的任務」。

國防部表示，不評論個案，但針對中共多批軍艦、軍機於台海周邊演習，國軍運用各種監偵機制，全程嚴密監控，秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛主權和國家安全。

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