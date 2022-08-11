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陸制裁動作頻繁　美媒分析：僅影響兩岸貿易0.04%

白帶魚（圖／CFP）

▲大陸禁止台灣白帶魚進口。（圖／CFP）

文／中央社

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國採取報復行動，對台灣祭出一連串經濟制裁手段。美國財經媒體CNBC分析，北京對台灣的新制裁措施僅影響約0.04%的雙邊貿易。

CNBC今天報導，裴洛西（Nancy Pelosi）8月初無視中國政府警告訪台，促使北京當局祭出貿易制裁，包括禁止進口台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、餅乾糖果等食品，也暫停對台出口天然砂。

根據台灣經濟部國際貿易局的數據，去年台灣對中國的出口額為1130億美元，進口總額約820億美元，這不含再出口或再進口貿易。其中大部分是電機、電子和科技零組件，這些皆未遭北京鎖定。

另一方面，台灣遭中國制裁的產品類別占雙邊貿易額極小。與上述數字相比，中國去年向台灣出口的天然砂約350萬美元，遠低於台灣主要天然砂供應國澳洲和越南合計的約6400萬美元，這占台灣採購量的70%。天然砂是建築等產業的主要原料。

台灣的貿易數據顯示，儘管中國也是台灣最大的柑橘類水果買家，但去年對中國的出口額僅為1000萬美元，規模相當小。

根據經濟部國際貿易局的數據，台灣去年向中國出口麵包、糕點、蛋糕和餅乾等食品的總額超過5000萬美元；竹莢魚和白帶魚這兩種冷凍魚的出口額則超過300萬美元。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）全球貿易首席分析師馬洛（Nick Marro）說：「中國對台灣的經濟報復是其外交指南的一項長期戰略。儘管如此，中國鎖定價值相對較低的貿易項目的決定，顯示中國能夠施壓的經濟工具有限。」

「中國已連續數年限制陸客來台，這對經濟造成的影響較大；現在被大肆報導的農產品僅占台灣出口的一小部分，所以對台灣的影響不會很明顯。」

法國外貿銀行（Natixis）表示，最近中國的貿易限制集中在「高度可替代的食品」，而不是占兩個貿易夥伴大部分貿易的資訊和通訊技術領域。

法國外貿銀行也表示，只要中國需要這些商品，就會繼續從台灣進口，就像中國在與澳洲和美國的貿易爭端一樣。

裴洛西訪台還可能產生其他影響，可能對更廣泛的區域貿易造成傷害。分析師表示，舉例來說，在台灣海峽加強軍事演習可能會讓出貨延遲。

馬洛說：「即使是暫時的，但這些運輸路線的關閉，不僅會對台灣產生影響，也會對與日本和韓國有關的貿易流動產生影響。這不單是台灣和中國的事，他們的鄰國也會受到影響。」

物流平台Container xChange的分析指出，隨著航運進入旺季，任何為了避開軍事演習而改變航線的做法，都可能對貿易世界造成問題。

Container xChange執行長羅洛夫斯（Christian Roeloffs）表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，供應鏈變得更有彈性。

客戶意見調查顯示，任何從台灣海峽改道的船隻，都會增加幾天的航行時間，但羅洛夫斯評估不至於對物流成本造成嚴重衝擊。

 

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