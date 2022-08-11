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「國軍浪費太多時間在接1922」　邱顯智：國防部須採有效手段革新

▲左起蘇紫雲、王婉諭、邱顯智、等人召開「台海危急需防禦 強化國防不能等」記者會 前國防部長蔡明憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲左起蘇紫雲、王婉諭、邱顯智、蔡明憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中共解放軍近日不斷在台海周圍進行針對性演習，更宣稱將展開常態性戰備警巡，時代力量立法委員邱顯智、王婉諭、前國防部長蔡明憲、國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲今（11日）召開「台海危急需防禦　強化國防不能等」記者會，呼籲國防部必須儘速採取有效手段來革新國軍、並且強化對社會的溝通。

邱顯智強調，這次的軍演，凸顯灣談了數十年的國防改革，不能再等下去，國防部必須採取有效手段來革新，而最重要的第一步，就是提出具體的短中長期目標；在這次解放軍軍演中，國軍是用老舊的船艦去牽制解放軍，所以長期來說應達成國防自主、國艦國造的落成，不應該放任計畫一再延宕，中期目標則應該考慮增加國防預算，以及落實文人部長的規定。

而在短期的國防目標，第一，隨著解放軍機艦頻頻越過海峽中線，陸軍越來越重要，在這麼危急的時刻，卻有陸軍單位接到通報，落實練習軍歌及陸軍伸展操，顯示國軍浪費了太多時間在無意義的練習及外務上，比如去接1922電話等。第二，國防部應該積極提升所有公發品的品質，除了個裝，在新狙擊槍、新防毒面具部分，國防部也應該真正把建議聽進去，才能系統性提升品質。另外，不要再講求裝備的整齊，而是應該開放使用自己更上手的防護裝備。

邱顯智也再度呼籲國防部，應要延長義務役役期，同時改革訓練，甚至可以去整合民間的訓練資源，讓女性也納入多元形式的義務參與，以擴增台灣的整體戰力。

王婉諭表示，比起實質傷害，中共這次軍演的目的更是心理戰，一旦塑造一種「軍演都撐不住，開戰更守不住」的氛圍，再加上國內部分親中黨派的渲染，就可能會導致投降主義蔓延於台灣社會當中。

王婉諭也呼籲，為考量整體社會安定，且避免暴露國軍觀測能力的前提下，國防部仍應在專業判斷下，適當以簡圖公開重要資訊。

王婉諭警告，如果未能建立這樣的溝通方式，一旦未來中共更積極的散播假訊息或是爭奪戰爭現況的詮釋權，反倒會導致國內資訊混亂，甚至激化內部矛盾。王婉諭最後提到，面對未來將持續有類似軍演的威脅之下，相關單位應該可以研議調整現行的警報機制，除了傳統上單純的空襲外，新增幾個類別，讓國人可以清楚了解目前的威脅強度為何。

蔡明憲則呼籲，政府針對中共此次軍演及騷擾，應該召開總統層級的國際記者會，以表明台灣的態度及防衛決心。

蔡明憲也向國安團隊表達兩點建議，首先，因應中共一再挑釁，國安團隊應決定是否要隨著情勢變化檢討接戰守則；其次，應強化危機的處理。

此外，蔡明憲亦重申延長義務役役期的重要性，指出國家安全的時程不應被政黨選舉所左右，而應該超越黨派政治，並針對國民黨副主席夏立言昨日前往中國一事，表達支持陸委會進行比勸阻更有力的作為。

蘇紫雲接著指出，國軍在這次緊張情勢中面臨極大的壓力，非常辛苦，除了要面對中共的疲勞戰術，更因為兩軍船艦的年紀差異頗鉅，中共船齡平均為10年，但我國船齡已屆熟齡，兩軍船艦相互會車時，國軍的艦長展現了高超的決策及勇氣。

蘇紫雲強調，文人與軍人是一個聯合團隊，軍人已經展現了勇氣，文人也應該跟上，合理增加國防預算，並將特別預算應該常態化，畢竟有國防，才有外交的話語權。

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