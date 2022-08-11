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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「一箭16星」成功發射　吉林一號70顆衛星組網可探查航母動向

▲大陸「一箭16星」成功發射。（圖／翻攝新華社）

▲大陸「一箭16星」成功發射。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸長征六號運載火箭昨（10）日在太原衛星發射中心點火升空，成功將吉林一號高分03D09星等16顆衛星送入預定軌道，與在軌的54顆衛星組網，完成第一階段建設任務。值得注意的是，吉林一號主要用於氣象及地形觀測，不過，該衛星的清晰度及全球任意地點重訪能力也被視為是航母追蹤利器。

▲大陸「一箭16星」成功發射。（圖／翻攝新華社）

《光明網》報導，本次發射的16顆衛星均由長光衛星技術股份有限公司研製，由中國航天科技集團長城公司作為總承包提供發射服務，主要用於商業遙感、大氣成像等領域。

按大陸十四五規劃，吉林一號將實現138顆衛星組網，具備全球任意地點10分鐘內重訪能力。隨著這次16顆衛星成功入軌組網，已完成第一階段任務，70顆衛星已具備對地球上任意地點每日至少17次以下的重訪能力。

▲吉林一號在美軍撤出阿富汗期間清楚拍下喀布爾機場的情況。（圖／翻攝微博）

▲吉林一號在美軍撤出阿富汗期間清楚拍下喀布爾機場的情況。（圖／翻攝微博）

在公開資訊中可以發現，吉林一號高分衛星主要以氣象探測、提供政府環境監測等功能，但也包括搜索跟蹤技術，尤其是現階段已具備全色分辨率優於0.5公尺的成像清晰度，被外界視為航母艦隊追蹤的利器。

2021年美軍從阿富汗撤軍時，吉林一號衛星便清楚拍下在喀布爾機場數架美國軍用運輸機（C-17）及戰鬥機（F/A-18E/F）停放，還有一架美軍C-17運輸機正在機場跑道滑行的高清晰度影像。
 

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