快訊／路透：多架共機飛越海峽中線　共艦持續現蹤東部海域

▲共軍4日起在台灣周邊海空域展開軍事演習，一連多天。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，多架共機11日短暫飛越台灣海峽中線。另方面，截至11日下午，台灣海峽中線附近仍有多艘中國與台灣的海軍船艦，但知情人士指出，數量不到10艘，與前幾天相比已經大幅減少。

熟悉台灣週邊安全規劃的消息人士指出，多艘共艦仍持續在台灣東部海域及日本與那國島（Yonaguni island）附近執行任務。文中提到，與那國島是距離台灣最近的日本島嶼。而解放軍11日並未對其在台灣附近的軍事行動發表新的評論。

中國政府對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事感到不滿，在台海週邊海域展開史上最大規模軍演，甚至延長原訂4天的演習，期間除了派出多批共機、共艦越過海峽中線，也發射飛彈。

直到10日，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，東部戰區近期在台灣周邊海空域完成多項任務，將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

許多專家認為，共軍可能會把「跨越海峽中線」常規化，藉此否認中線的存在。對此，前美國中央情報局（CIA）分析師、前東亞情報官員卡爾弗（John Culver）指出，解放軍在演習中「沒做到什麼」也很重要，「這可能被視為中國的克制，但也可能是他們保留的升級舉措，將在下次展現為更嚴重或重大的威脅。」