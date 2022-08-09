建議余正煌「一定提告」！　呂秋遠：讓林智堅入獄服刑

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大論文審定委員會9日上午公布結果，指林智堅大量抄襲余正煌，情節嚴重，核定撤銷林的碩士學位。對此，律師呂秋遠就發文，要余正煌「加油」，「建議余先生一定提告，才能捍衛自己的清白，告訴人家如何在六個月內可以寫完論文，讓林智堅入獄服刑。」

「不要再留言問我，要不要讓林智堅入獄服刑了。這是告訴乃論的罪，一定要小煌提告，檢察官才能偵辦。」呂秋遠先提到上次差點讓人入獄服刑的經驗，「上次，我代表被害人對李議員提告，因為損害賠償時效已經過了（事實發生起超過10年）」，原本當事人沒有要賠償，希望依法處理，才有入獄服刑的主張，是後來加害人同意道歉賠償，在他的建議下，被害人才勉強同意和解。

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可是提告以後，光是等地檢署送交中山大學學術倫理委員會鑑定，到結果出爐花了超久時間，「2020年7月提告，送到中山大學學術倫理委員會鑑定，但是直到2022年1月才送回來結果。就各位所知，當然是成立。因為整本都抄襲，要鑑定應該非常容易。」

可即便整本抄襲，鑑定這件事就花了當事人與中山大學1年半的時間，「在這期間，檢察官沒辦法開庭，就只能等結果，但是在等待時間裏，當事人的煎熬，實在不足外人道。」他認為，台大這次能這麼快就做出決議，相當令人敬佩，「往後的論文抄襲鑑定，如果都能這麼快就好了。」

呂秋遠指出，既然台大學術倫理委員會可以在這麼短的時間內就認定林智堅抄襲，「那麼余正煌提告，檢察官應該很快就可以把林智堅起訴，這時候，就有機會可以把論文謝詞裡，感謝的對象，讓他入獄服刑了。」

雖然提告有誣告風險，但呂秋遠認為，有台大倫理委員會背書就不用擔心，「為了捍衛自己的權利，建議余先生一定提告，才能捍衛自己的清白，告訴人家如何在六個月內可以寫完論文，讓林智堅入獄服刑。」還隔空喊話余正煌，「加油！小煌！」