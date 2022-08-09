指黃珊珊脾氣大遭反酸缺疫苗　陳時中：沒必要氣噗噗

▲陳時中競選市長內科園區產業後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中9日下午出席內科園區產業後援會成立大會，針對曾在專訪時指台北市副市長黃珊珊脾氣大，他表示，「選舉沒有需要氣噗噗，拿出辦法來比較要緊」。

針對首場產業界後援會選在內科，是否衝著黃珊珊來？陳時中說，對每個候選人來說，每個地方都是重要的地方，內科園區是我們在台北、甚至在台灣產業的發動機，他是非常具有代表性的重大的地方，所以我們第一個產業的後援會也選擇在這裡，也顯現出我們對於內科園區的重視。

另外，昨天在專訪時稱黃珊珊脾氣大？陳時中解釋，沒有，那是她自己講的，她寫了一個臉書說我打電話給他沒有接，是她講的，「不過我想，選舉沒有需要氣噗噗，拿出辦法來比較要緊」。

另外，黃珊珊指出，曾因俄羅斯芭蕾舞團事件驗出2名確診與陳時中聯繫，但當時陳卻稱，文化部要求主辦單位提出說明，可能還是照常演出；之後團員希望住在原來的福華飯店隔離等待出境，但福華飯店並非防疫旅館也拒絕收留，但陳在後續卻一直沒下文。對此，陳時中回擊，都有和外交部聯繫旅社接納等事宜。

而隨著選舉腳步接近，有越來越多民調出爐，最新一份民調顯示台北市將呈現三強鼎立的狀況。對此，陳時中未多談，僅表示大家都要持續努力；至於如何點評對手蔣萬安、黃珊珊？他表示，「我想各有優劣點，大家就來進行選賢與能吧」。