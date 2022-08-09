快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」：當年還感謝我

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日指林智堅抄襲余正煌的碩士論文，核定撤銷林的碩士學位，余正煌也透過律師聲明，將針對遭受毀謗、違反著作權的不實指控提出告訴。對此，林智堅舉行記者會痛批，余生曾經主動感謝自己提供民調資料，根本沒有人要傷害他，但是怎麼會轉變這麼快？做人可以這樣嗎？

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅今天下午親上火線，舉行記者會回應台大學倫會。媒體會中關注，余正煌將針對毀謗、違反著作權等提出告訴；林智堅回應提問表示，這已經不是「好心被雷劈」了，他真的覺得做人要厚道，他曾與余政煌見過兩次面，第一次是導師宴中，指導教授陳明通特別請余要對自己表達感謝，說如果沒有自己就畢不了業，第二次是調查局的教育訓練，余還主動找自己說，他就是那個提供民調資料的「學弟」。

林智堅痛罵說，余正煌怎麼會轉變這麼快？他是論文資料善意的提供者，陳明通是一個熱心盡責的老師，他從來不對余生口出惡言，現在的心情是「百口莫辯」，如果當時他沒有答應陳明通，怎麼會有這種事？而且陳明通根本在自己不知情的情況下，把初稿給了余生，可是台大現在做出這樣的審定，「各位，是你你不覺得你很冤枉嗎？而且現在他（指余生）還說要對我提告！是非可以這樣顛倒嗎？這社會可以這樣嗎？」

林智堅說，這整件事情是因為選舉才引發的，余生根本不需要、也沒有必要進入選舉的戰場，沒有人想要傷害他，可是怎麼會變成他的律師說「懶得看林智堅的論文」，那余生有沒有用自己的民調？有沒有參考自己的草稿？做人可以這樣嗎？他痛罵，「回過頭來，我覺得這個太不厚道了！」