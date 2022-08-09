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苗栗縣長選舉國民黨2強相爭　政壇人士：若分裂很難贏

▲▼國民黨苗栗縣黨部對面的建築物外牆掛著鍾東錦的巨型看板，與謝福弘在縣黨部的看板「互別苗頭」，凸顯目前苗栗藍營分裂的緊繃態勢。（圖／記者蔡文淵攝）

▲國民黨苗栗縣黨部對面的建築物外牆掛著鍾東錦的巨型看板，與謝福弘在縣黨部的看板「互別苗頭」，凸顯目前苗栗藍營分裂的緊繃態勢。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導　

2022苗栗縣長選舉國民黨已經提名前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘，而議長鍾東錦執意參選倒底，鍾的競選總部已經完工，預計19日進駐，黨內2強相爭勢不可免，國民黨有可能重演當年何智輝、傅學鵬脫黨參選的歷史，不過，時空環境不同，藍軍如果分裂，將會讓選戰增添變數。

國民黨苗栗縣黨部對面的建築物外牆掛著鍾東錦的巨型看板，與謝福弘在縣黨部的看板「互別苗頭」，凸顯目前苗栗藍營分裂的緊繃態勢。1993年縣長選舉時何智輝脫黨競選，擊敗國民黨提名尋求連任的張秋華，1997年傅學鵬脫黨參選，擊敗爭取連任的何智輝(已回復國民黨籍)，今年如果鍾東錦脫黨參選，時空環境和當年已經不同，不管是鍾議長或代表國民黨的謝福弘，勝負都在未竟之天。

鍾東錦積極爭取國民黨中央提名，但未受青睞，更被以排黑條款排除，他憑藉擔任2年黨部主委，去年4大公投百場說明會拉抬聲勢，加上議長身分優勢，讓他獲得大多數同黨縣議員支持。鍾東錦表示，目前苗栗競選總部已到完工、收尾階段，看板LOGO國民黨徽中間竄出一頭大藍鯨，他說自己還是以藍軍自居，而且是一頭領航藍鯨，將領航藍軍和苗栗往前邁進，總部完工後競選團隊將會陸續進駐，8月19日舉辦進駐儀式，將有一場歡樂晚會，展現競選決心，9月2日登記以前，沒有想過國民黨會如何處置他?鍾東錦說他不但要參選到底，還要贏得選舉。

謝福弘獲黨中央提名但起步較慢，聲量與名氣較鍾東錦低，不過目前已獲前縣長傅學鵬、劉政鴻及現任立委徐志榮等人表態支持，劉政鴻還出任縣黨部主委負責操盤，也喊出「正藍」、「好藍」來和鍾陣營互別苗頭。競選團隊陸續到位後，最近也一改以往低調作風，除陸續跟台北市長參選人蔣萬安、新北市長侯友宜等人同框拍照，也積極拜會前副總統吳敦義、副主席連勝文和前內政部長李鴻源等，有明星加持讓他聲勢漸漲。

鍾東錦參選到底會不會祭出黨紀？國民黨表示時序還未到，無法評論。地方政壇人士比喻說，當年苗栗的民進黨還是在學走路的小孩子，現在已經有高中生模樣了，而當年正值青壯的國民黨，如今已略顯老態，分裂的國民黨要贏得選舉，將會有相當高的困難度。

▲▼鍾東錦參選苗栗縣長競選總部近完工，19日將正式運作。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼鍾東錦參選苗栗縣長競選總部近完工，19日將正式運作。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼國民黨苗栗縣黨部對面的建築物外牆掛著鍾東錦的巨型看板，與謝福弘在縣黨部的看板「互別苗頭」，凸顯目前苗栗藍營分裂的緊繃態勢。（圖／記者蔡文淵攝）

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