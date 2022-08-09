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台大撤銷林智堅學位　羅智強、蔡宗豪：大快人心守住學術倫理

▲前台北市議員羅智強、中西區北區市議員參選人蔡宗豪，9日早上在台南行腳接到台大撤銷林智堅學位快訊時大為振奮，認為台大守住了學術尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台北市議員羅智強、中西區北區市議員參選人蔡宗豪，9日早上在台南行腳接到台大撤銷林智堅學位快訊時大為振奮，認為台大守住了學術尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲案，台灣大學今認定抄襲，決議撤銷林智堅學位，前台北市議員羅智強、中西區北區市議員參選人蔡宗豪，9日早上在台南行腳接到快訊時大為振奮，認為台大守住了學術尊嚴。

羅智強說，大快人心！台大終於守住了大學的學術尊嚴及保留了是非，他要問林智堅一句話「你還要厚著臉皮繼續選下去嗎？」，以及陳明通教授，還有臉幹下去嗎？

▲前台北市議員羅智強、中西區北區市議員參選人蔡宗豪，9日早上在台南行腳接到台大撤銷林智堅學位快訊時大為振奮，認為台大守住了學術尊嚴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡宗豪（右）帶羅智強（左）品嚐百年老店阿全碗粿，第四代老闆為里長曾朝欽（中）。

蔡宗豪則表示，對於台大的決議感到欣慰，台灣還是有是非之分，也捍衛了學術倫理正義，並呼籲政治公眾人物，一定要堅守誠信，做錯事情要勇於承擔。

羅智強新政團「真愛台灣」，7月20日展開徒步環島，為台灣民主、疫情及二岸和平祈福， 9日清晨5時半從永康車站出發，徒步走到奇美博物館，中西區北區市議員參選人蔡宗豪力挺羅智強理念，全程陪走4個多小時，近20公里。

行腳結束後蔡宗豪不忘行銷台南美食，帶羅智強到中西區吃道地台南阿全碗粿、永霖牛肉鍋，讓羅智強對台南留下好印象直說「我愛台南」，10日將繼續徒步行走到下一站高雄岡山。

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