快訊／後悔提供民調資料給余正煌？　林智堅嘆氣：後悔也來不及了

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日指林智堅抄襲余正煌的碩士論文，核定撤銷林的碩士學位，余正煌也透過律師聲明，將針對遭受毀謗、違反著作權的不實指控提出告訴。對於是否後悔提供余生民調資料，林智堅坦言，「唉，我跟大家坦白說」，後悔也來不及了，他難過的是，怎麼可以顛倒是非到這種程度？

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

林智堅今天下午親上火線，舉行記者會回應台大學倫會。媒體會中提問，林智堅是否對於當年提供余正煌民調資料感到後悔？林智堅苦笑並嘆了一口氣說，「唉，我跟大家坦白說」，指導教授陳明通到底是問了自己才給，還是給了之後才問自己，他並不知道，當時他覺得沒有問題，就像老師要做研究的時候，他也提供給老師。

林智堅表示，「後悔也來不及了啦！」他現在難過的是，怎麼可以顛倒是非到這種程度？然後台大學倫會到底為什麼這麼不重視自己的權益？要讓政治介入學倫？有這麼急嗎？兩個月的時間可以好好來審定這件事，其實在律師發給學校的電子郵件有寫道，他沒有放棄向學校說明的權利，為什麼要加速呢？

林智堅說，「現在正在選舉欸！」他才剛剛寄了電子郵件，台大早上就突然開了記者會，他是非常錯愕的。