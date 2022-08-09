無法接受抄襲！　黃國昌：一定要解釋誰抄誰　林智堅該誠實面對

▲黃國昌今天接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自震傳媒直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。對此，前立委黃國昌表示，學術倫理的要求是比著作權的要求更高，當兩篇文字大量重複，一定要解釋誰抄誰，「當事人誠實地去面對這件事情，應該是最基本的態度」。

黃國昌今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹關注，黃國昌曾經當過中研院研究員、學者多年，如何看待林智堅論文被指「大量抄襲」一事？黃國昌表示，其實這件事情以學術倫理加以評價，並不複雜，比較複雜其實是在這中間的過程當中，因為剛好適逢選舉，基於不同政治立場，對這件事情會表達一些意見。

黃國昌表示，每一所學校都有其學術倫理評定的委員會，也會按照相關辦法來加以組成，如果說對於一所大學它的誠信、信譽，就是在於他們面對這個問題的時候，如何處理這些問題，因為在一所大學裡面，這麼多老師和學生不可能沒有人犯過錯，重點是在犯錯以後，如何面對這樣的錯誤、解決這件事情。

黃國昌直言，特別是當這所大學是台大的時候，他自己其實也是台大的校友，對於母校當然會有一定的期待，也以身為台大校友為榮，「今天台大學術倫理審定委員會他們做出了這樣的結論，當然在法律的正當程序上面，林智堅先生他可以循訴願或者是行政爭訟的方式來去處理，但是我還是會認為說，當台大的審定委員會他們會做出這樣的決定，並不是過半數而已，他要做出這樣的決議必須要達到3分之2審定委員的同意，才有可能去做出這樣的決議。」

黃國昌說，他不想揣測政治上面的衝擊，但是當台大依循法定程序做這樣的結果出來以後，當事人誠實地去面對這件事情，應該是最基本的態度。

黃光芹追問，台大快刀斬亂麻，可以解決什麼樣的紛爭？黃國昌說，他不認為是時程上的提前，因為每個教授都蠻忙的，暑假可能很多人出國做研究，但剛好沒有在學期中，兩個當事人都提出陳述意見，對於蘇宏達院長對外發言是否妥當，社會有一定的公評，他也不認為他應該對外做這樣的發言，但是是否構成迴避是由，還是有一定的程序，在整個法定程序當中，對於組成有所意見，也不可能因為申請迴避就拒絕參與整個程序，對於程序尊重是最基本的態度，「這可能不是一個法治國家應該有的基本態度。」

黃國昌說，他覺得論文案這上面的紛擾已經太多了，因此至今沒有公開評論過此事，作為一名學術人，他很負責任地把相關論文、研究報告看完了，「我不是會人云亦云的人」，中華大學論文的爭議也不複雜，對於可不可以拿研究報告當成論文，經濟部智慧財產局2014年早就做過說明了，大家可以去看一下；相較於學歷，最基本的誠信，以及年輕的時候犯的錯誤，現在用什麼樣的態度面對，或者要扭曲或者傷害價值，這才是他在乎的事情。

另對於台大論文部分，黃國昌說，要怎麼解讀同一份民調報告，研究的核心及對象是什麼，每個研究者都會有不同設定，研究者最無法接受思想表達的大量抄襲、大量重置，老實講，絕對不可能會出現文字大量重複的狀況。

黃國昌直言，指導教授陳明通是他老師輩的人，兩人都曾經一起在學術界待過，他比較沒有辦法想像，為什麼一個是當指導教授、一個是當口試委員，兩本論文出現高比例文字相同，甚至錯別字都一樣，指導教授當初怎麼審查這兩本論文的？作為老師有必要清楚說明。

黃國昌並指，民進黨內有些曾經在學術界待過的人，知道學術倫理對於國家根本的重要性，是所有科研最根本的基礎，他們並沒有為了政治出來護航，期待民進黨內的決策者會以他們的智慧來決定。