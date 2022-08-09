南韓暴雨！馬路「140kg人孔蓋」撐不住水壓噴發　炸裂慘況曝光

광화문 맨홀 넘칠려고 하는데 어뜨케 ? 아니 무슨 비가 pic.twitter.com/Ukop3MSwgN — t(@ifyoutameme) August 8, 2022

記者張寧倢／綜合報導

南韓包括首爾、仁川等地在內的首都圈8日發生80年來最嚴重暴雨災情，多處淹水超過一個車身高，地鐵出現洪流瀑布。許多南韓網友在推特分享即時災情，有影片拍到首爾人孔蓋「噴發的前一刻」，積水不斷從縫隙噴出，140公斤重的圓蓋承受不住水壓短暫騰空。另外，也有網友貼出人孔蓋炸裂的慘照。

▲南韓首爾8日降下暴雨，人孔蓋被噴飛。（圖／翻攝自推特，下同）

南韓中部地區8日各地降下突破過去80年來紀錄的災難性暴雨。推特網友@ifyoutameme當天晚間就發出一段影片表示，首爾光化門附近的人孔蓋「快要噴發了」。影片中可見地下積水不斷從人孔蓋的邊緣噴出，強大水壓將人孔蓋撐起，短暫騰空，感覺人孔蓋下一秒就會噴飛。

另一名網友@rkddkfl則貼出多張人孔蓋炸裂的慘照，馬路柏油似乎也因為被噴飛的人孔蓋撞擊與積水破壞而出現大片龜裂。有網友就指出，人孔蓋重達140公斤，以這樣的重量被噴飛到空中，再重重墜落地面，才造成馬路損毀。

其他網友也轉發影片指出，如果看到路上的人孔蓋鬆動搖晃，似乎快要承受不住水壓時，就必須趕緊找地方避難，不要靠近。因為沒人能預測人孔蓋會朝哪裡噴飛，一旦被擊中就會造成嚴重後果，就連噴出來的水柱也很有可能導致受傷意外。

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