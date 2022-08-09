NHK民調曝日人擔憂！　82%認為中國軍演影響日本安保環境

▲有高達82%日本人擔憂解放軍軍演對日本安保環境造成影響。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

解放軍近日在台灣周邊海域發動軍事演習，甚至發射彈道飛彈並落入日本專屬經濟區，導致台海局勢急速升溫。除了台灣人民關注相關議題外，由於日本沖繩縣與那國島距台灣僅100公里，因此也引發日本人討論。根據《日本放送協會》最新民調指出，有高達82%的受訪者認為，解放軍演對日本的安全保障同樣會帶來影響。

《日本放送協會》5日起連續舉行3天的民意調查，以18歲以上民眾為對象，並透過電腦隨機抽樣形式進行電話調查。在2577名調查對象中，共有1223份有效回答，約占48%。該份民調中也調查了日本人對於中國近日軍演的看法。

美國眾議院議長裴洛西8月初閃電訪台，中國大陸對此表達強烈不滿，因此在台灣周遭海域發動軍演。有40%的受訪者認為中國大陸此舉對日本的安保環境會造成「極大影響」、42%認為會帶來「某種程度的影響」。僅8%受訪者認為「沒有太大影響」、1%認為「毫無影響」。

中國大陸在舉行軍演時發射彈道飛彈，日本防衛省指出，其中有5枚落入日本專屬經濟區，防衛大臣岸信夫第一時間召開記者會強力譴責，並透過外交管道嚴正抗議。而首相岸田文雄也在與裴洛西的早餐會談中指責解放軍的行徑，並要求中國大陸即刻停止軍演。

沖繩縣與那國島與台灣距離僅100公里，而解放軍飛彈落下之處也十分接近與那國島，因此當地漁協也在第一時間呼籲漁民不要出海，並透過無線電要求已出海漁船立刻返航。

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