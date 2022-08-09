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明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊日前接獲線報，竹聯幫仁堂明仁會馮姓、李姓幫眾隱身新北市中和區社區大樓「開藥房」，販售新興毒品、號稱可以開發大腦神經元的「Magic膠囊」，該批神秘藥丸橫行雙北市包含萬華、迴龍地區的特種行業、越南店，該膠囊標榜可以讓服用者飄飄欲仙，在業界小有名氣；刑事局7月12日行動逮捕涉案幫眾，並查扣包含安非他、超級搖頭丸、卡西酮、K他命等大批毒品。

▲刑事局搗毀竹聯幫明仁會經營的毒膠囊分裝廠，逮捕主持的馮姓、李姓主嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局搗毀竹聯幫明仁會經營的毒膠囊分裝廠，逮捕主持的馮姓、李姓主嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，竹聯幫仁堂明仁會成員在中和區中正路社區大樓租用兩戶，充當「Magic膠囊」分裝廠和倉庫，並以每顆1千元新台幣價格販售，透過LINE、微信手機軟體聯絡，分銷到雙北市越南店、脫衣陪酒特種行業，警方粗估半年內，該堂口特製膠囊流入市面約近千粒、營收達數百萬元新台幣。

▲刑事局搗毀竹聯幫明仁會經營的毒膠囊分裝廠，逮捕主持的馮姓、李姓主嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，明仁會成員將安非他命、K他命、卡西酮、還有俗稱超級搖頭丸的PMMA成分都裝入這顆膠囊，且比例、成分並不固定以手工填裝，其中俗稱超級搖頭丸的PMMA（副甲氧基甲基安非他命）光在2020年就造成全台93人死亡，若民眾購買這類來路不明的毒膠囊，可能有引發休克、痙攣、暴斃死亡可能性。

▲刑事局搗毀竹聯幫明仁會經營的毒膠囊分裝廠，逮捕主持的馮姓、李姓主嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊會同海山警分局偵查隊，7月12日持拘票搜索票到新北市中和區中正路該堂口毒品分裝廠、倉庫搜索，查扣重達58公克安非他命7包 、PMMA超級搖頭丸粉末1袋、俗稱喵喵的卡西酮粉末1袋、K他命粉末1袋、及分裝工具各1批、帳冊及手機4支等證物。

警方並當場逮捕明仁會馮姓、李姓幫眾，面對遭警方查扣毒膠囊滿屋，馮姓主嫌辯稱是朋友寄放，否認持有及分裝販售興新毒品，但李嫌坦承分裝販售這些膠囊，並表示經營半年迄今營收約400萬元新台幣，警訊後依觸犯《毒品危害防制條例》移送新北地檢署複訊，馮男犯後態度不佳遭檢察官聲押獲准，李男則獲裁定10萬元交保候傳。

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