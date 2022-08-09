　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

記者張君豪／台北報導

有多次偷車前科的林男，上月30日晚間在基隆市七堵區看到路旁一輛普通重機車鑰匙未拔，趁機將車騎回新北市中和區，兩天後為了到世貿看漫畫博覽會，再度騎偷來的贓車上路，結果因在世貿一館旁違停遭盤查，警方查出該機車在基隆失竊，依法將他逮捕。

▲自稱表演藝術家的林男偷機車騎乘遭信義警分局三張犁派出所警員攔獲，他上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。（圖／記者張君豪翻攝）

▲自稱表演藝術家的林男偷機車騎乘，遭信義警分局三張犁派出所警員攔獲，他上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方調查，林男（24歲）對外自稱表演藝術家，並在IG上擁有超過2千名粉絲追蹤。1日上午騎乘偷來機車要到世貿一館看動漫展，行經台北市松智路時，三張犁派出所警員將該機車號輸入警用系統查詢，發現該機車已失竊，立刻掉頭回去盤查。

▲自稱表演藝術家的林男偷機車騎乘遭信義警分局三張犁派出所警員攔獲，他上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。

林男坦承偷車，且偷車後曾遇到2次警方臨檢，謊稱沒帶證件遭開單，但他誤以為所偷機車並未遭警方登記列管，才會在1日繼續騎贓車上路，未料就此被逮；警方查出他7月間赴台南參加音樂祭，下手偷取他人財物遭痛毆，照片還被貼到臉書分享。警訊後將偷車林男函送台北地檢署偵辦。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決
全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義
LIVE／直球對決台大　林智堅開記者會說明
可賺120萬！22台人赴杜拜遭虐打轉賣　2豬仔頭落網
「一屍五命」恐成真？　網湧高嘉瑜臉書：拜見仙姑
快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客慘死
快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染
議員被爆吻酒店妹「同居服務生」　尷尬回應：會與老婆好好談談
快訊／台大認定林智堅抄襲撤學位　教育部回應
林智堅涉抄襲「台大撤學位」！　他揪1疑點：非常不合邏輯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

3寶媽「4貼騎車」到處借錢　起底黑歷史！夫當街毆兒...妻遭通緝

不止柬緬！半年100萬騙22台人赴杜拜虐打轉賣　2無良豬仔頭落網

快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客搶救不治

情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

婦眼眶泛淚領10萬「贖兒子」　志工勸阻竟遭疑：妳也是詐騙吧？

老婦人騎車掉落2米深大排受困　南消即時救援挽救一命

跑山獸搜救影像全紀錄！台鐵員工趴臥潭底　上百蝴蝶飛舞的美與悲

以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

桃園白車左轉與砂石車對撞！車頭撞爛女駕駛雙腿受傷送醫

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

3寶媽「4貼騎車」到處借錢　起底黑歷史！夫當街毆兒...妻遭通緝

不止柬緬！半年100萬騙22台人赴杜拜虐打轉賣　2無良豬仔頭落網

快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客搶救不治

情人節辣吻海派酒店妹！彰化議員洪柏葳再被妻抓包：同居理K小三

婦眼眶泛淚領10萬「贖兒子」　志工勸阻竟遭疑：妳也是詐騙吧？

老婦人騎車掉落2米深大排受困　南消即時救援挽救一命

跑山獸搜救影像全紀錄！台鐵員工趴臥潭底　上百蝴蝶飛舞的美與悲

以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

桃園白車左轉與砂石車對撞！車頭撞爛女駕駛雙腿受傷送醫

快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

台大認定抄襲都是國民黨搞的？　他點名一人戳破「藍綠對決」

林智堅原定本周到台大說明論文　賴香伶批：以為世界是為了他打轉

牆壁裡傳來微弱求救聲　他鑿破撈出「巴掌大毛球」樂當現成奶爸

淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島海灘首例

時代的眼淚流回去！分手6年　威秀8／11重回原凱擘影城

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

變種生物？她驚見「樹上3隻大白蟬」傻眼　14萬人笑翻：喵喵叫嗎

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

BLACKPINK要來台灣了！　「明年高雄開唱」公布世巡場次

社會熱門新聞

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

快訊／南投兇殺！移工仲介滿身傷陳屍住家

快訊／台中4歲女童住家9樓墜1樓中庭　送醫不治

載童揹嬰3寶媽「4貼騎車」　到處借錢　

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火　連燒7店鋪

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

檳榔西施車頭燈全亮　桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血

柬埔寨詐騙「台灣人被拒救」　求才文6關鍵字要小心

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

加錯油害當場拋錨　他怒告全國加油站結果曝

更多熱門

相關新聞

拉K飄惡臭鄰居狂檢舉　藥頭竟持吸食器應門

拉K飄惡臭鄰居狂檢舉　藥頭竟持吸食器應門

7月23日凌晨2時許，台北市信義區吳興街某舊公寓大樓3樓突然飄出濃厚燃燒塑膠製品惡臭味，鄰居驚覺有住戶吸毒，立刻撥打電話報警檢舉，轄區吳興街派出所警員到場，找到飄出惡臭味住戶敲門查看，沒想到吸食K他命的蔡男疑似抽K解癮神智不清，居然持吸食器開門，看到警員上門乖乖就逮。

調監視器查火燒車　賊偷香油錢意外入鏡

調監視器查火燒車　賊偷香油錢意外入鏡

嗨迎暑假！中友動漫展粉絲爆棚　巨型恐龍現身廣三

嗨迎暑假！中友動漫展粉絲爆棚　巨型恐龍現身廣三

毒鴛鴦旅館當家到處搬　警抓人起獲安毒

毒鴛鴦旅館當家到處搬　警抓人起獲安毒

陪友協商遭誤認「亂報明牌」無辜男狂奔報警

陪友協商遭誤認「亂報明牌」無辜男狂奔報警

關鍵字：

信義警分局三張犁派出所贓車動漫展

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面