以為沒事...騎贓車兩度臨檢都闖關　偷車賊再騎去看動漫展栽了

記者張君豪／台北報導

有多次偷車前科的林男，上月30日晚間在基隆市七堵區看到路旁一輛普通重機車鑰匙未拔，趁機將車騎回新北市中和區，兩天後為了到世貿看漫畫博覽會，再度騎偷來的贓車上路，結果因在世貿一館旁違停遭盤查，警方查出該機車在基隆失竊，依法將他逮捕。

▲自稱表演藝術家的林男偷機車騎乘，遭信義警分局三張犁派出所警員攔獲，他上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方調查，林男（24歲）對外自稱表演藝術家，並在IG上擁有超過2千名粉絲追蹤。1日上午騎乘偷來機車要到世貿一館看動漫展，行經台北市松智路時，三張犁派出所警員將該機車號輸入警用系統查詢，發現該機車已失竊，立刻掉頭回去盤查。

▲林男上月赴南部音樂祭偷錢遭毆打。

林男坦承偷車，且偷車後曾遇到2次警方臨檢，謊稱沒帶證件遭開單，但他誤以為所偷機車並未遭警方登記列管，才會在1日繼續騎贓車上路，未料就此被逮；警方查出他7月間赴台南參加音樂祭，下手偷取他人財物遭痛毆，照片還被貼到臉書分享。警訊後將偷車林男函送台北地檢署偵辦。

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