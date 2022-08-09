林智堅提和陳明通「往來電郵」也沒用！　台大戳1破綻：無修訂符號

▲鄭運鵬秀出林智堅和陳明通往來電子信件，證明林的論文沒抄襲。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅7月24日召開記者會強調，自己的論文絕對原創，沒抄襲，立委鄭運鵬更秀出林和指導教授陳明通兩人電子郵件往來截圖，證明林的論文真的沒抄襲，只是台大今（9日）表示，無法確知寄送的文稿原始作者為林，且文稿中並未顯示修訂符號。

台大學術倫理審查委員會今公布審定結果，直指林智堅論文大量抄襲余正煌的碩論，決議撤銷林碩士學位，而審定委員會召集人蘇宏達也針對論文完成在後，所以構成抄襲論點反駁。

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▲林智堅當天召開記者者會強調，自己的論文絕對是原創。（圖／記者周宸亘攝）



蘇宏達表示，林智堅主張兩人高度相似第一章第三節，林在早於2016/2/1即完成寫作大部分，早於余主張的同年2/29，也就是林主張的第一章第三節，林是在2016/2/1完成，余是2016/2/29完成，林提供的證據，是2016/2/1陳明通寄送給林助理楊女士的電郵並附件，並且經過公證，惟公證資料證明是陳於當天寄送給林。



蘇宏達表示，其中有「請智堅自我發揮一下」的字句，其爭議及實情不能確知，但無法確認寄送的文稿原始作者為林，「文稿中並未顯示修訂符號」，林和陳均未到場作口頭聲明，乃無證據顯示，在此電郵前，陳有無收到來自林的文稿，根據此項證據資料，極難遽以認定此部分文稿哪個部分是林作品，也沒辦法解答誰在何時抄襲誰的問題。

▲▼蘇宏達強調，審定委員會仍認定電郵及相關資料不足以證明林並無抄襲。（圖／記者黃國霖、周宸亘攝）



蘇宏達強調，因此雖有委員對此表達不同意見，審定委員會仍認定「此電郵及相關資料不足以證明林並無抄襲，也不足以證明余抄襲林」。