海大第二屆海洋科普繪本創作徵選　獲獎作品全國巡迴展示

▲金門縣烈嶼鄉立博物館展示區，提供舒適的繪本閱讀空間。（圖／國立臺灣海洋大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心受教育部委託辦理《第二屆海洋科普繪本創作徵選》，獲獎作品於8-11月在全國社教場館巡迴展示，陸續會在金門縣立圖書館、花蓮市立圖書館兒童館、國立海洋科技博物館及臺南市安平區圖書館展出，透過結合海洋科普、美學與文學創作，強化海洋科普知能的應用及與生活連結。

臺灣海洋教育中心張正杰主任表示，《第二屆海洋科普繪本創作徵選》以「保護海洋」為主軸，向全臺各級學校學生及教師進行徵件迴響熱烈，總計徵得142件投稿作品。歷經初審、複審及決審程序選出國小組、國中組、高中組、大專組及教師組共42件獲獎作品，創作主題包括「守護海岸」、「食魚教育」與「減塑行動」等三個面向，作品內容富含臺灣不同地區文化特色，並展現對環境的關懷進而接軌國際永續發展議題。

▲海洋科普繪本創作得獎作品富含不同地區的文化特色（金門縣烈嶼鄉立博物館展示區）。

連江縣立東引國民中小學師生創作之《黃金島傳奇》，描繪因盛產黃魚而有黃金島之稱的東引島早期漁村景象，並在故事中融入閩東語諺語以及黃魚的料理方式；雲林縣立斗六國民中學創作之《雲蛤家鄉》，介紹鮮為人知卻極具發展潛力的馬蹄蛤，用寫實的畫面重現養蛤、挖蛤的過程。

國立潮州高級中學師生創作之《海洋行動》則結合浦島太郎的故事，因海洋生物的控訴轉化為海洋保護的行動；國立屏東科技大學創作之《「蟹」謝讓路》則講述恆春半島的陸蟹危機與在地護蟹行動；雲林縣立西螺國民中學與雲林縣私立東南國民中學兩位教師共同創作的《Mahi Mahi真奇妙》，介紹鬼頭刀的生態及慢魚運動之永續概念。

▲盼海洋科普知能藉由繪本巡迴展示，推廣至更多師生與民眾（國立公共資訊圖書館展示區）。



《第二屆海洋科普繪本創作徵選》獲獎作品並已全數刊載於「臺灣海洋教育中心」網站，期望透過實體展示與線上閱覽，能使優秀作品推展至各個層面以落實海洋科普教育，進而達成「親海、愛海、知海」的海洋教育目標。

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