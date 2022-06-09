　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海大教授「甩巴掌、K頭」霸凌博士生！竟只停聘2年　校方回應了

▲▼海洋大學。（圖／記者郭世賢攝）

▲海大教授長期霸凌學生，罪證確鑿卻只被校方停聘2年，引起學生不滿。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

海大機械與機電工程系特聘教授林資榕，因情緒控管不佳，長期辱罵、毆打學生，遭霸凌最嚴重的1名博士生不僅私下常被林打罵，還當眾被丟麥克風、打耳光，甚至被迫與林同居半年、當林的佣人。歷經5年凌辱，博士生忍無可忍，出面揭發教授惡行，由於證據確鑿，系、院教評會都認為應依法解聘，但校方卻僅給予停聘2年的懲處，引發議論。海大表示，目前校方已依霸凌程序處理，做出決議送教育部審理，還待教育部裁示做後續處理。

據《鏡週刊》調查，該名博士生於去年9月正式指控林資榕霸凌後，海大為此成立防制校園霸凌因應小組，除了2名當事人外，還訪談10名知情師生，最後的調查報告羅列林的7大罪狀，包括掌摑損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵及強迫同居，霸凌惡行長達5年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過據《鏡週刊》報導，此案雖經系、院教師評審委員會調查，一致認定霸凌成立，建議校方依《教師法》予以解聘。不過，案件進入校教評會卻遭到推翻，理由是林從事教學與研究工作，對學校頗有貢獻，還曾獲頒教學優良教師獎，應該給他改過自新的機會，最後在今年3月決議停聘2年，因懲處過輕，該位被霸凌的博士生無法接受，上個月正式提出申復。

海大主任秘書林正平回應，學校已積極按照霸凌處理程序，並成立調查小組，將調查小組的決議送霸凌委員會，再將霸凌委員會決議送系、院、校的教師評審委員會做三級三審，把最後的決議通知雙方當事人，並送教育部，會等教育部裁示再做處理。目前據學校了解，該名博士生表示希望能繼續完成學業，學校也願意幫他另找2位教授指導，不過對於被林資榕教授霸凌一事，老師雖然想連絡學生向他道歉，但因學生已受到傷害，仍不願意和解。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

分科測驗今起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

無敵星星變流星　打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來

獨／機組員檢疫鬆綁0+7！指揮中心下午公佈「新規6／20上路」

快訊／南投縣高中以下遠距延至17日　畢典採視訊為主

日本公布觀光客指引　林氏璧見1規定：我還是等自由行好了

台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

不斷更新／全台校園復課懶人包！南投：高中以下延長遠距至17日

台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

分科測驗今起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

無敵星星變流星　打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來

獨／機組員檢疫鬆綁0+7！指揮中心下午公佈「新規6／20上路」

快訊／南投縣高中以下遠距延至17日　畢典採視訊為主

日本公布觀光客指引　林氏璧見1規定：我還是等自由行好了

台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

不斷更新／全台校園復課懶人包！南投：高中以下延長遠距至17日

台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

恐怖男闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋？」羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

阿Q桶麵變身icash2.0！打開有迷你泡麵＋配料超可愛　超商限量開賣

生活熱門新聞

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

即／台中市高中以下遠距延長到17日

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

大雨再下2天！　陽光露臉時間曝

長新冠百例　醫：我門診就幾十個

林義傑涉案　律師分析2關鍵：設陷阱

更多熱門

相關新聞

彰基名醫被逼走！點名院長陳穆寬霸凌

彰基名醫被逼走！點名院長陳穆寬霸凌

本站曾報導《白色巨塔風暴！彰基近10醫師爆「被離職」　秀傳卡位接手》，名醫邱足滿日前發布公開信，表示自己在可退休的前十天，收到院方沒有理由的不續聘通知書。而稍早，她更替前彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌公開發信，直指「彰化基督教醫院長陳穆寬，不只是在霸凌羞辱醫院的員工， 更是在羞辱醫療這個行業的所有人」。對此，院方則強調內容並不屬實。

苗栗街頭霸凌高中生多欺少　還開心比YA

苗栗街頭霸凌高中生多欺少　還開心比YA

獨家／劉涵竹揭主播私下黑暗面

獨家／劉涵竹揭主播私下黑暗面

劣師羞辱國小童「朽木」　判賠20萬確定

劣師羞辱國小童「朽木」　判賠20萬確定

朋友群組傳霸凌影片　他認定是女兒被打「烏龍一場」

朋友群組傳霸凌影片　他認定是女兒被打「烏龍一場」

關鍵字：

海大霸凌

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面