海大教授「甩巴掌、K頭」霸凌博士生！竟只停聘2年　校方回應了

▲海大教授長期霸凌學生，罪證確鑿卻只被校方停聘2年，引起學生不滿。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

海大機械與機電工程系特聘教授林資榕，因情緒控管不佳，長期辱罵、毆打學生，遭霸凌最嚴重的1名博士生不僅私下常被林打罵，還當眾被丟麥克風、打耳光，甚至被迫與林同居半年、當林的佣人。歷經5年凌辱，博士生忍無可忍，出面揭發教授惡行，由於證據確鑿，系、院教評會都認為應依法解聘，但校方卻僅給予停聘2年的懲處，引發議論。海大表示，目前校方已依霸凌程序處理，做出決議送教育部審理，還待教育部裁示做後續處理。

據《鏡週刊》調查，該名博士生於去年9月正式指控林資榕霸凌後，海大為此成立防制校園霸凌因應小組，除了2名當事人外，還訪談10名知情師生，最後的調查報告羅列林的7大罪狀，包括掌摑損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵及強迫同居，霸凌惡行長達5年。

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不過據《鏡週刊》報導，此案雖經系、院教師評審委員會調查，一致認定霸凌成立，建議校方依《教師法》予以解聘。不過，案件進入校教評會卻遭到推翻，理由是林從事教學與研究工作，對學校頗有貢獻，還曾獲頒教學優良教師獎，應該給他改過自新的機會，最後在今年3月決議停聘2年，因懲處過輕，該位被霸凌的博士生無法接受，上個月正式提出申復。

海大主任秘書林正平回應，學校已積極按照霸凌處理程序，並成立調查小組，將調查小組的決議送霸凌委員會，再將霸凌委員會決議送系、院、校的教師評審委員會做三級三審，把最後的決議通知雙方當事人，並送教育部，會等教育部裁示再做處理。目前據學校了解，該名博士生表示希望能繼續完成學業，學校也願意幫他另找2位教授指導，不過對於被林資榕教授霸凌一事，老師雖然想連絡學生向他道歉，但因學生已受到傷害，仍不願意和解。