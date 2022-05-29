美麗基隆影片攝影徵選比賽起跑　歡迎踴躍投件...總獎金45.4萬

記者郭世賢／基隆報導

美麗基隆影片攝影徵選比賽今年邁入第5屆，今年比賽主題除了基隆的故事外，特別新增加以「新基隆」為特定主題，邀請民眾除了記錄基隆之美，也能透過鏡頭發現基隆近年來的轉變，即日起影片組徵集至7月29日，攝影組徵集至7月15日，總獎金高達45萬4000元，歡迎大家踴躍投件，展現不一樣的新基隆面貌。

▲基隆廟口。（圖／基隆市政府提供）



觀銷處長曾姿雯表示，「美麗基隆」影片攝影徵選比賽，今年已來到第五個年頭，累積了豐富的優秀作品，今年觀銷處特別舉辦交流論壇活動，擬邀請謝志文、周美玲、李彥旻、廖明毅等知名導演及影視領域的專家學者，與前四屆的得獎者及今年的入圍者共同交流並分享各自的創作理念。此外，今年「美麗基隆」比賽第一次躍上國際級網路平台「Filmfreeway」，除打響活動知名度，更透過開放平台的分享，讓海內外各界人士都能參與，透過比賽行銷基隆這座美麗的城市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾姿雯說，今年比賽活動另一個亮點，是在影片組及攝影組增設「新基隆」獎項，攝影組取10名、影片組取1名。曾姿雯處長說，自從林右昌市長上任以來，基隆市出現了許多轉變，包含國門廣場、基隆塔、太平青鳥、城際轉運站等等，以及即將舉辦的2022城市博覽會，邀請民眾一同來看基隆的翻新與改變，並探索基隆的新風貌。此外，為了鼓勵民眾使用不同媒材進行創作，今年也特別增加「最佳手機攝影獎項」，強調人手一台的手機也能記錄基隆的美麗。

▲基隆正濱漁港彩虹屋。（圖／基隆市政府提供）



觀銷處進一步說明，這次比賽投稿內容只要是在2021年10月1日以後創作的作品都可以參加。影片組部分，長度在三分鐘以內皆可報名，只要入圍就可獲得2000元補助金，入圍的影片會由專業評審選出「評審團特別獎」、「最佳導演」、「最佳劇本」等獎項，並選出10部傑出影片，總獎金達30萬元，另外，攝影組今年總獎金高達15萬4000元，是歷屆最高的一次。

觀銷處表示，同樣有規劃網路人氣獎，由網友從影片組及攝影組各票選出前3名，影片組獎金5000元，攝影組獎金3000元 。詳細參賽及活動辦法詳見「美麗基隆」官網或上「Filmfreeway 美麗基隆」。

▲基隆港。（圖／基隆市政府提供）



【更多新聞】

精神科醫院爆大型感染「就地隔離」 護理師哭：等於要我們全都中

《遠見》民調！林右昌施政滿意度81.9% 進步幅度全國第二

金山區公所小編過勞猝死國賠遭拒 父喊話：不要再抹黑我兒子

賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸 車主「拖15天報案」原因曝