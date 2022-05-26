登上巨星舞台！　花蓮夏戀新秀徵選開跑...優勝獎金15萬

▲▼「夏戀嘉年華」活動是每年暑假最令人期待的東部最強國際音樂盛典。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為厚植花蓮在地表演人才，花蓮縣政府今年持續舉辦「夏戀新秀爭霸讚」在地表演團體徵選活動，自即日起至6月13日報名截止，優勝隊伍獎金高達15萬元，還可以登上「2022花蓮夏戀嘉年華」演唱會的巨星舞台，成為耀眼的夏戀之星，歡迎花蓮各界表演團體踴躍報名，一圓明星夢。

凡年滿13歲的五人以上團體且有1/2以上成員設籍花蓮縣，即可報名參賽；若想圓夢登上巨星舞台，一定要爭取到今年徵選的機會！

「收錄亞洲最美的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，每年暑假最令人期待的東部最強國際音樂盛典「夏戀嘉年華」，今年將邁入第15年，網羅亞洲最強的歌手齊聚花蓮，讓世界看見花蓮。今年夏戀嘉年華訂於7月9日至13日連續五天五夜在花蓮市東大門廣場舉辦，為因應疫情變化，活動將依中央流行疫情指揮中心相關規定滾動調整。

▲決賽將評選出2組為「夏戀之星」，可獲得在夏戀嘉年華舞台的正式表演機會及演出獎金15萬元。

徵選分為兩階段，初賽採線上報名，由表演團隊提供2年內拍攝之影音檔進行評選，並特別邀請業界專業人士擔任評審，將選出12組在地表演團體進入決賽；決賽將評選出2組為「夏戀之星」，可獲得在夏戀嘉年華舞台的正式表演機會及演出獎金15萬元。

「夏戀嘉年華」活動將透過三立綜合台、MTV台、洄瀾電視台等電視轉播，以及三立綜合台、三立YouTube、VIDOL YouTube等網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出；其餘10組則為「閃亮之星」，可獲得暖場演出機會及獎金暨演出費5萬元；入選隊伍均有機會與藝人共同合作演出，歡迎有志投入表演藝術的隊伍踴躍報名。

詳細徵選辦法請至花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）查詢，報名網址https://reurl.cc/b2Ennv。

