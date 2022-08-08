八八節「郵go愛爸爸」　百位幼童親手蓋章寄出父親節明信片

▲雲林郵局在活動中宣導郵遞區號及明信片的書寫方式，藉由數字配對遊戲讓小朋友加深郵遞區號的作用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日是8月8日父親節，適逢疫情逐漸趨緩，日前雲林郵局為了讓小幼童們也能表達心意、感謝親恩，配合長和幼兒園舉辦父親節明信片書寫活動，現場約有100位幼童參與，小小的手握著跟手掌一樣大的圖章蓋上明信片，在活動中宣導信件書寫及郵遞區號及體驗投郵筒，也讓幼童能親自向父親傳達愛意。

雲林郵局表示，活動中宣導郵遞區號及明信片的書寫方式，藉由數字配對遊戲讓小朋友加深郵遞區號的作用，現場備有郵筒讓小朋友實際體驗如何交寄郵件，也準備「郵您真好」可愛圖章，供小朋友蓋章，讓明信片更添加郵局意像，最後也藉著有獎徵答的方式，強化孩童對郵局的認識，活動在充滿小朋友歡笑氣氛中圓滿結束。

雲林郵局局長張素貞表示，郵局一直扮演傳遞愛與溫暖的角色，藉由明信片傳遞溫情，讓小朋友能感謝父親為家的付出，更希望在這講求快速的社會，透過手寫的真誠，拉近彼此的距離，等待也可以成為一種優雅的情趣。

▲雲林郵局準備「郵您真好」可愛圖章，供小朋友蓋章，讓明信片更添加郵局意像。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►一張佛心釣客掃地照獲千讚 意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

►國民黨主席朱立倫親頒黨旗 張麗善：將雲林縣建設成盡善盡美

►超奇葩設計！內線車道突現槽化線 雲林駕駛幹譙：根本是陷阱

►農委會再祭「農遊券」 朱立倫：幫助農民應該要實實在在

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼 咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了