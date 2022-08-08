疑停電釀禍！竹市拖板車與公車相撞再波及BMW　現場慘狀曝

▲新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

新竹市建功一路和建中路的交叉路口8日清晨6時許因停電發生一起車禍事故！一輛載滿鋼筋的拖板車和公車、BMW休旅車發生擦撞，強大的撞擊力道當場造成拖板車車頭凹陷毀損、車上滿載的鋼筋散落一地，而公車車窗整片碎裂、BMW車頭毀損，同時波及路邊多輛機車，並造成6人受傷送醫。據了解，釀成事故的原因為新竹市8日一早就停電，交通號誌無法運作而釀禍，電力直到7時55分才完全恢復，不過詳細事故原因仍有待進一步釐清。

▲▼新竹市8日上午一早因停電而發生一起拖板車猛撞公車，再波及多輛汽機車的交通事故。

據調查，一輛載滿鋼筋的拖板車先是和對向直行的公車發生擦撞，進而再波及到一輛BMW休旅車，事故發生後公車更因撞擊力道進而再波及路旁停放的多輛機車，拖板車駕駛座更因撞擊力道凹陷毀損、車上滿載鋼筋散落一地，駕駛也一度受困、卡在車內動彈不得；公車側邊車身也因撞擊力道凹陷，整片車窗玻璃碎裂，相較之下，遭波及的BMW受損較輕微。

警消人員獲報後，除將公車上的4名乘客與BMW駕駛緊急送醫，也立即動用破壞器材，將卡在車內的拖板車司機救車送醫，6人送醫後均無大礙。

造成這起交通事故的主因，疑似為新竹市一早就停電，建功一路與建中路交叉路口的交通號誌無法運轉而釀禍，電力則是在上午7時55分才恢復，台電對此仍尚未回應。至於詳細事故原因仍有待進一步釐清。



