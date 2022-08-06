重返往日榮景　雲縣府斥資500萬打造虎尾鐵橋光環境

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府藉由光環境展現古蹟，重點建築之特色，並營造城市夜間景觀風貌，今（6）日晚間於虎尾鐵橋舉辦「點亮幸虎，百年糖業再造」啟燈，聲光效果模擬早期糖廠五分車載運貨物景象，沉浸式的演出使民眾彷彿穿越回早期虎尾糖業發展時代。

▲「點亮幸虎，百年糖業再造」啟燈，聲光效果模擬早期糖廠五分車載運貨物景象，沉浸式的演出使民眾彷彿穿越回早期虎尾糖業發展時代。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，虎尾鐵橋特殊的鐵橋結構與長達430餘米的舊鐵道，一直以來是鐵道迷及攝影愛好者的打卡熱點，由縣府文觀處配合聯合國SDGs永續發展目標，斥資近500萬元打造虎尾鐵橋光環境。

負責設計的是沁弦築影公司，總監林靖祐表示，虎尾鐵橋除了夜間整體光環境的優化，鐵橋的燈光將有兩大特色，在1950、60 年代，虎尾糖廠砂糖的出口量達到最高峰，當時載運甘蔗的「五分車」與民眾的生活密不可分。將運用動態的燈光效果傳達「五分車」 過橋時於鐵橋結構間穿越的意象。

林靖祐說明，將於每日晚上六點半至十二點以「整點報時」的方式展演，除了用光帶著大家重返往日時光的榮景。另外在特定的節氣當天如春、秋分或冬、夏至日，夜晚的燈光將以其代表的光色呈現，期藉此感受到燈光優化後的鐵橋，宛如新生般地隨著季節更迭，有著節律生息的變化。

文觀處長陳璧君表示，2022 為鐵道旅遊年，而全國僅剩虎尾糖廠以「五分仔車」運輸甘蔗原料，彌足珍貴，民眾可至虎尾探索糖廠周邊景點如台糖公園、雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍及雲林記憶 COOL、虎尾建國眷村等，慢遊於虎尾糖都，夜晚時再至虎尾鐵橋欣賞光環境，鐵橋在虎尾糖廠建造時期就已規劃設置，見證虎尾糖業發展，在橋上行走彷彿穿梭在虎尾糖業時光隧道。

▲「點亮幸虎，百年糖業再造」啟燈，聲光效果模擬早期糖廠五分車載運貨物景象，沉浸式的演出使民眾彷彿穿越回早期虎尾糖業發展時代。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►超奇葩設計！內線車道突現槽化線 雲林駕駛幹譙：根本是陷阱

►86歲退伍軍醫日照中心當志工 縣府推薦全國好人好事代表

►確保農漁民生計 劉建國邀陳吉仲座談...農委會啟動產銷調節措施

►中國禁台灣柑橘、文旦輸入 雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼 咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了

