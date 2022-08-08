麵包少1塊質疑「司機偷吃」！她公審文被轟爆後　結局翻轉更扯

▲原PO質疑麵包被人偷吃。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

一名網友發文表示，近日搭客運不小心遺失一袋麵包，之後立刻聯絡客服，終於將那袋麵包拿到手，不過後來卻發現麵包被人吃過了，氣得公審司機。結果文章曝光後，引起網友一陣撻伐，後來原PO更改內容，結局卻讓人更傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」代替朋友發文，表示朋友5日下午從羅東搭客運到台北，因為下車時比較匆忙，所以把麵包忘在車上了，急忙打電話給客服，幾經波折後終於拿到麵包。但搭上回南部的客運時，卻發現6塊麵包少了1塊，還有麵包缺了一角，質疑「不知道中途是發生什麼問題，是不是司機？但因為我是立即反應遺漏，如果說找不到我認了，就算很餓⋯是不是也要等確定沒有人尋找之後再吃掉？留下缺塊的我也是很傻眼」。

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不少人看到公審文後，怒轟「找得到、拿得回來算不錯了，誰知道是不是被別人偷吃，怎能直接說是司機」、「司機好無辜」、「如果發現少了，懷疑有人偷吃合理！但直接懷疑司機完全不對吧」、「其他乘客的嫌疑也比司機大吧」、「中間都不知道多少人摸過，又沒證據，幹嘛懷疑司機」、「我若是司機，知道幫忙找回來又要被懷疑，那我真的不想幫！自己掉東西不檢討自己，還要怪幫忙的人」。

事後原PO更改內容，透露這篇文章其實是女朋友寫的。一開始他看那袋麵包造型可愛，才會帶女朋友去買，希望對方可以帶回高雄吃。未料女友不小心把「愛心麵包」遺留在客運上，最後大費周章把麵包拿回來，卻發現被吃掉了，所以才會要求女友把過程都打出來，「各位如果覺得自己另一半帶自己去買的東西遺失，完全不想找回來，就可以不必留言，如果要用價值來衡量，那我也會建議以後都跟另一半拿現金就好，以免遺失」。

▲不少人要原PO女友快逃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

這結局讓廣大網友更加傻眼，表示「只想跟你女朋友說，快放生，這種男人比我剛要讀高一的兒子還不大氣，拜託不要出來丟男人的臉唷」、「當你女朋友也是心很累」、「趕快分了啦！女友麵包忘記拿，害你氣噗噗」、「你女友沒跟你分手要偷笑了，自己忘記拿司機也沒義務要幫你保管，別當全世界都欠你似的」、「只想跟女朋友打打氣，妳辛苦了」。