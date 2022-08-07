老司機一聽秒知「少投錢」！2屁孩竟裝死不理　聽到報警才道歉

▲不少人通勤都靠公車。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

捷運和公車等大眾交通運輸工具，是不少人出門的選擇。但一名公車司機抱怨，總是會遇到一些「不老實的學生」，近日就抓到2名學生，明明2人車資總共要投52元，但他們只給了24元就想裝傻，聽到勸告也都不理，直到他假裝要報警處理，2人才急忙認錯。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，工作的時候經常遇到不老實的學生，「想說司機都是笨蛋一樣，隨便投個幾塊就想混過去了」。近日就碰到2名穿著時髦的學生，上車只投了24元，但從他們上車起始站到下車地點，1個人明明就應該付26元，因此他要2名學生將車資補足，未料對方卻不予理會，直到他說要報警處理，才補投了15元。

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雖然多投了幾個零錢，可是還是不夠補足車資，後來原PO在2人下車前假裝大聲報警，對方才乖乖道歉說沒有其他銅板了，「我也告訴他們下次有搭到我們公司的車，再把今天不足的錢投到我們公司任何一部車上即可」。他表示其實自己只是想嚇嚇這2名學生，對他們機會教育一下，不希望他們未來出社會也用這種僥倖心態做事。

▲原PO碰到不老實的學生。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO也說，不是故意為難學生，只是真的有很多不老實的學生，每天都至少會碰到1個，所以現在練就了只要銅板一下去，就知道對方投了多少面額的能力，雖然不是很精準，但「1塊、5塊、20塊、50塊，或是其他遊藝場的代幣、外幣，我都聽得出來」，這些對他來說都是家常便飯。

不少人看到後紛紛留言表示，「僥倖心理，以後吃虧的是自己」、「喜歡佔便宜的行為不可取」、「真的是教育問題，不是錢的問題，支持你」、「這根本故意的吧，兩個人零錢都不夠卻還是上車了，司機勸導還充耳不聞」、「支持報警處理…應該也不是第一次，該給一次教訓」，也有人大讚司機的好聽力，「耳朵也太厲害」、「這真的是老司機才有的技能，聽聲辨錢」、「司機其實很厲害，他們聽硬幣撞擊的聲音就能知道你投幾元，跟賭神一樣，所以那些錢不夠的同學，不要以為沒人知道，而司機不抓，其實是很有愛的」。