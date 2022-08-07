老公一回家就滑手機「半年沒滾床單」！人妻揪超綠真相：都生2胎了

▲原PO發現老公在外偷吃。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，跟老公結婚10年，育有2個女兒，老公長期在外工作，周末才回家，最近發現老公怪怪，一回到家就拿著手機，甚至還看著手機笑，以前兩人周末都會進行床上運動，現在已經長達半年沒有恩愛了，老公的理由總是「上班很累」，直到她某天看了老公的手機，才得知超扯真相。

女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，當初因為意外懷孕所以結婚，至今已經走過10年，生了兩個女兒，這些年雖然偶有爭執，但是仍有許多甜蜜激情的時刻，老公也對她很好，不過最近她發現老公怪怪的，周末回到家無時無刻都拿著手機，還會看著手機笑，老公都說在看影片，「很明顯他是在打字聊天」。

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原PO指出，老公的手機不離身，不管是洗碗、上廁所、洗澡等，只要有空檔就會拿著手機，她一靠近老公就會立刻收起來，而且以前兩人周末都會滾床單，「但從過完年到現在，他都不碰我，我主動找他也是，說最近上班很累」，她感覺老公變了，「幫我拍照、跟我自拍時也明顯的不耐煩」。

▲原PO越看越心碎。（示意圖／資料照）

某天，老公拿著手機要去洗澡，原PO看到後問「為什麼你洗澡都要帶手機？」老公才將手機放在房間充電，她也趁這個機會一探究竟，看完之後超後悔，「他居然下載了交友軟體，跟了不少女孩聊天，有吃飯的、包養的、買包包送她們的，甚至還有上床的不只一個，而且無套」，她當下愣住，內心崩潰，不知道該怎麼面對對方。

貼文一出，網友們狂勸離，「那叫他錢回來就好，人不用回來了，跟孩子說爸爸去跑船，兩三年才會回來一次」、「一直拿著手機不放，就是有問題了」、「離開吧，快樂的單親比哀怨的雙親來的強」、「先把證據存起來，贍養費記得要，這才是重點」、「既然他已背叛你，那就把他當ATM，然後做你想做的事！重點是證據要留好，以備不時之需」。

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