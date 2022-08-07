　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公一回家就滑手機「半年沒滾床單」！人妻揪超綠真相：都生2胎了

▲發現老公和小三生小孩，甚至還拍結婚照，一氣之下提告。（圖／達志／示意圖）

▲原PO發現老公在外偷吃。（圖／達志／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，跟老公結婚10年，育有2個女兒，老公長期在外工作，周末才回家，最近發現老公怪怪，一回到家就拿著手機，甚至還看著手機笑，以前兩人周末都會進行床上運動，現在已經長達半年沒有恩愛了，老公的理由總是「上班很累」，直到她某天看了老公的手機，才得知超扯真相。

女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，當初因為意外懷孕所以結婚，至今已經走過10年，生了兩個女兒，這些年雖然偶有爭執，但是仍有許多甜蜜激情的時刻，老公也對她很好，不過最近她發現老公怪怪的，周末回到家無時無刻都拿著手機，還會看著手機笑，老公都說在看影片，「很明顯他是在打字聊天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，老公的手機不離身，不管是洗碗、上廁所、洗澡等，只要有空檔就會拿著手機，她一靠近老公就會立刻收起來，而且以前兩人周末都會滾床單，「但從過完年到現在，他都不碰我，我主動找他也是，說最近上班很累」，她感覺老公變了，「幫我拍照、跟我自拍時也明顯的不耐煩」。

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲原PO越看越心碎。（示意圖／資料照）

某天，老公拿著手機要去洗澡，原PO看到後問「為什麼你洗澡都要帶手機？」老公才將手機放在房間充電，她也趁這個機會一探究竟，看完之後超後悔，「他居然下載了交友軟體，跟了不少女孩聊天，有吃飯的、包養的、買包包送她們的，甚至還有上床的不只一個，而且無套」，她當下愣住，內心崩潰，不知道該怎麼面對對方。

貼文一出，網友們狂勸離，「那叫他錢回來就好，人不用回來了，跟孩子說爸爸去跑船，兩三年才會回來一次」、「一直拿著手機不放，就是有問題了」、「離開吧，快樂的單親比哀怨的雙親來的強」、「先把證據存起來，贍養費記得要，這才是重點」、「既然他已背叛你，那就把他當ATM，然後做你想做的事！重點是證據要留好，以備不時之需」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►韓國「低卡蒟蒻果凍飲」吃下午茶0罪惡感！　冰涼咕溜超消暑

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

ET快訊
快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆　多人落海！
快訊／台中死亡車禍！　機車騎士闖紅燈遭撞死
玉山青蛇媽媽遭輾「爆卵癱柏油」　未孵化寶寶慘死
孫安佐持槍直播「台灣人什麼時候變塑膠了啦」
歌王接6陸綜收入暴增！老婆瞞他買9千萬豪宅「列個人名下」
軍事迷記錄到疑「民航機師嗆共軍」！　音檔內容曝
怕被台海危機波及！　菲律賓急擬從台撤僑計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

從常被當掉到首位高中女教師化學博士　她嘆曾像飛鳥被養在陸上

妹子生理期睡太沉　醒來驚見下體「爬滿螞蟻」！網一看嚇壞

高雄駁二最新地標「 大樹宇宙 」　360度環繞綠意、港區美景一次享受

老公一回家就滑手機「半年沒滾床單」！人妻揪超綠真相：都生2胎了

周末走走！中友百貨推彰化小農市集　勤美誠品推7月半街區派對

桃機「8／8起鬆綁3禁令」　轉機客可在出境區購物、停留時間不限

國內玩2年只推1處！人造景點「像複製貼上」他嘆：還愛外國風

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

從常被當掉到首位高中女教師化學博士　她嘆曾像飛鳥被養在陸上

妹子生理期睡太沉　醒來驚見下體「爬滿螞蟻」！網一看嚇壞

高雄駁二最新地標「 大樹宇宙 」　360度環繞綠意、港區美景一次享受

老公一回家就滑手機「半年沒滾床單」！人妻揪超綠真相：都生2胎了

周末走走！中友百貨推彰化小農市集　勤美誠品推7月半街區派對

桃機「8／8起鬆綁3禁令」　轉機客可在出境區購物、停留時間不限

國內玩2年只推1處！人造景點「像複製貼上」他嘆：還愛外國風

香港爆多起瘧疾境外移入！近60人住院

屏東輕航機墜毀溪床父子雙亡　飛機主人曝「20分鐘聯繫不上」

張育成高中就是強投豪打　朱俊祥見同窗登板笑了：好奇怪喔

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆「多人落海」！海巡緊急出動馳援

回家後發現冷氣開著　軟爛貓「手扶遙控器」躺床睡翻肚：涼快啦～

和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

外資本周買賣超前10名揭曉　回補聯電逾6.2萬張

180cm陽光哥急傳訊「互相了解一下」　熟悉1幕惹火他：拎北男的

在玻璃萬花筒下品酒　視覺享受的加州酒莊全景亭

從常被當掉到首位高中女教師化學博士　她嘆曾像飛鳥被養在陸上

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

韓網美辣穿搭毀情侶恩愛！　他：女友為何反應這麼大

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

母女遭拋棄！爸死「留上億遺產」她神復仇　嬤臉綠

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

日本星巴克甜點「超像福壽螺卵」　網全崩潰

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」　內行解答：好吃的祕密

8月運：白羊大豐收、天秤健康亮燈

中國爆新病毒「瑯琊」已有35例個案　莊人祥回應

更多熱門

相關新聞

人夫傳訊小三「把我當洩慾對象」　妻氣炸求償

人夫傳訊小三「把我當洩慾對象」　妻氣炸求償

新北一名人妻和老公結婚後育有一子，原生活幸福美滿，不料老公在去年初透過社群網站認識一名王姓女子後，竟和王女外遇，還傳訊對王女表示，「你可以把我當洩慾對象」、「星期二我一定讓你癱軟」等語，讓人妻氣炸，怒對王女求償70萬元。新北地院審理後，判王女須賠償人妻14萬元。

嘉義休旅車墜坡釀2死2傷　導航出包釀禍

嘉義休旅車墜坡釀2死2傷　導航出包釀禍

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

單親媽嗔「那個來不要舔」…人夫超嗨戰到癱軟

單親媽嗔「那個來不要舔」…人夫超嗨戰到癱軟

小三愛上已婚男「熬成正宮」　被綠前任變大老闆

小三愛上已婚男「熬成正宮」　被綠前任變大老闆

關鍵字：

夫妻婚姻靠北婚姻2.0偷吃

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面