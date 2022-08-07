人夫傳訊小三「盡量把我當洩慾對象」　正宮氣炸求償70萬

▲新北一名人妻驚見老公外遇一名王姓女子，2人不但出雙入對一起泡澡，老公還對王女爽喊「讓你癱軟」，讓她氣炸怒告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／新北報導

新北一名人妻和老公結婚後育有一子，原生活幸福美滿，不料老公在去年初透過社群網站認識一名王姓女子後，竟和王女外遇，還傳訊對王女表示，「你可以把我當洩慾對象」、「星期二我一定讓你癱軟」等語，讓人妻氣炸，怒對王女求償70萬元。新北地院審理後，判王女須賠償人妻14萬元。

判決書指出，人妻和老公2人在2019年結婚，婚後育有1子，婚後生活幸福美滿，孰知這樣的溫馨場面在去年被硬生生打碎。

人妻怒控，去年11月初，老公透過社群網站認識一名王姓女子，會發現2人出軌還是因為月底時，她無意間看到老公的手機裡有滿滿王女和老公2人衣衫不整照，甚至是尺度更大的全裸、牽手擁抱等親密照片，2人還出雙入對的一起進出摩鐵泡澡，對話內容更是極度腥羶色，讓她相當崩潰，怒傳訊向王女表示老公已經結婚，要王女不要再來打擾。

不過僅隔不到月餘的時間，人妻就再度發現老公和王女2人仍是頻繁聯繫，老公甚至傳訊息向王女表示，「妳可以盡量把我當洩慾的對象」、「星期二我一定讓妳癱軟」、「我是真的很想妳」等語，而王女則回老公，「你想我就自己來找我」、「請你不要舔我」等語，還搭配裸照傳給老公，讓人妻氣得對王女提告求償70萬元。

庭審時，王女則向法官辯解，我國實務見解有認不應承認配偶權的概念，主張自己並無侵害到人妻的配偶權。

新北地院審理後勘驗相關證據後發現，老公確實曾和王女2人出雙入對，共同泡澡並進出旅館，2人也曾互傳鹹濕對話與不雅照，認定王女侵害人妻配偶權屬實，不採信王女的辯詞，衡量王女擔任某福利基金會教師，月薪僅1萬元，不過她名下卻有6筆不動產等情形來看，判王女須賠償人妻14萬元為適當。全案仍可上訴。