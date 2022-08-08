好騙一起騙！女兒美人計詐網路男友121萬　媽見他癡情也參一腳

▲許姓母女檔利用林姓男網友的愛慕之意，前後詐騙了他共124萬，林男多次催討都被當空氣才知人財兩失。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



記者蔡怡萍／基隆報導

許姓女子在網路上認識林姓男網友，卻以弟弟出車禍需要錢治療等理由，騙得林男暈頭轉向、在1年多時間內匯款119次，累積金額達121萬多元，許女媽媽看女兒輕鬆得手這麼多錢，也將歪腦筋動到林男頭上，話術拐騙他得手3萬元。基隆地院依詐欺取財罪，判女兒有期徒刑1年，不得易科罰金，媽媽3個月可易科罰金，均要追徵其詐欺所得，可上訴。

這名林姓男子住在基隆，他在網路上認識了許女，隨即對她展開熱烈的追求，2019年12月起，許女得知他的心意後、竟開始耍手段訛詐他，用各種藉口一點一滴向他借錢，其中許女對林哭訴弟弟出車禍需要醫藥費，她向林承諾會還錢、也已得到住在美國阿姨的贊助，日後會慢慢償還，被迷得暈頭轉向的林男到2021年1月的這段期間內，前前後後匯款了119筆，金額達到121萬4515元。

在此同時，許女的媽媽看女兒從林男那輕鬆得手鉅額款項，在林男聯繫她幫忙催促還錢時，反過頭來向林表示若是先幫忙女兒繳清醫療費與電話費，之後漁保退保後就可一次還清債務，林男出於信任前後也匯款9次、共3萬元給許媽。

但林男多次請求許姓母女還錢，對方卻都裝傻或沒有回應，林男才漸漸察覺不對勁，決定報案調查才發現自己上當受騙。

檢察官調查後，因為林男提供的對話截圖、1百多筆匯款紀錄等證據確鑿，許姓母女也只好坦承犯行，基隆地院審後依詐欺取財罪，判許女有期徒刑1年，不得易科罰金，媽媽罪刑較輕微，判處3個月徒刑，可易科；2人詐欺所得皆須沒收或追徵，全案仍可上訴。