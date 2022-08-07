基隆+362！全市責病房空床率68.4%　林右昌籲儘速完成疫苗接種

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心7日公布國內本土病例，新增2萬1771例，其中基隆新增362例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率已達6成8，不過林市長仍提醒市民朋友，中元普渡期間難免會有飲宴聚會，呼籲市民朋友應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，保護自己也保護家人親友。

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有關基隆市疫情部分，基隆市今日362名確診人數中，外縣市通報61例，佔16.85%；其中女性203人、男性159人；若以年齡別區分的話，25-34歲有63人最多，占17.40%，其次為35-44歲有56人，占15.47%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有24人、6歲以下有35人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治25人、空床54床，空床率68.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院：輕症4名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬5682人，利用快速通道的有3萬7283人，有7萬3741人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬6071人，條件不符合則有1萬7668人。

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