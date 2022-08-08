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停止救援赴柬埔寨台灣人　全球反詐騙組織：救60人沒聽過一聲謝謝

▲▼近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

▲警方近日到桃園機場進行宣導，攔下不少準備搭機的民眾。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

近期屢傳台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙囚禁，但仍有不少人前仆後繼前往，讓救援團體疲於奔命。美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，「本機構拒絕受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效」。

全球反詐騙組織6日在臉書表示，如果以前沒有宣導，那就算了，但現在台灣政府已經非常努力宣導，警察、媒體也費盡心思，如果還有很多人要抱持著「我去試試」的心態，老實說就是侮辱國家跟浪費資源，「說真的...我們為什麼還要幫助這些人？」

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全球反詐騙組織指出，團隊無償冒著風險救援，至今救出60人，卻從來沒有一個人說聲感謝，「救援團隊已經有一名成員因此被通緝，宿舍也是一位同事去貸款維持下來的」、「我們拿命來救援，跟詐騙犯談條件，甚至被詐騙業主提告」。

▼警方在桃園機場駐點宣導，但仍有不少民眾「不信邪」，前仆後繼前往柬埔寨。（圖／民眾提供）

▲▼近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）

全球反詐騙組織透露，有些人被解救後連消息都不回，還埋怨「為什麼叫車要等1個小時？」有一次，有受害者臨時被解救出來，半夜找不到車，竟反過來痛罵他們，「有時我們也是很無奈」。

許多台灣網友看完紛紛留言，「謝謝你們無私的付出」、「能理解你們的難處，支持你們的決定」、「60人沒有說過一聲感謝？？」、「不要再救這些不知好歹的人了」、「身為台灣人，聽到這件事覺得還挺丟臉的」、「台灣政府一直宣導，還派警員在機場勸導，有些人還寧願詐騙集團，也不信面前的警察」、「真心換絕情，辛苦了」、「向全部的義工們致敬...謝謝你們，救援團隊加油！」

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