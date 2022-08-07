竹市+537　長輩圖卡上線！完整疫苗提升保護力



▲新竹市今日新增537例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（7）日新增537例確診個案，今（111）年以來累積89,291例，居家照護者為3,607人，居家隔離為821人。

中央流行疫情指揮中心表示，目前國內疫情雖然持平穩定，惟社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，社區感染風險仍存，市府呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾，應儘速完成建議接種劑次，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護自己與家人安全。

衛生局提醒，65歲以上長者感染後導致重症風險高，指揮中心針對年長者，製作「長輩疫苗5大哉問」系列圖卡已上架至本局防疫網站「疫苗施打」>「常見問題」，建議長者完整施打疫苗，以提升保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施，於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所；尚未完整接種疫苗者，請於本市防疫資訊網頁查詢各年齡層新冠疫苗合約醫療院所開診時間預約接種。

►議員控竹市府棒球場報告複製貼上！誰能決定開賽？教育處回應了

►無敵星星消失？1歲嬰3個月後重複確診！ 二陽「病毒量更高」



►鱟專家香山濕地講解！驚見本尊現身 8隻稚鱟推估5歲了



►電動自行車路口竄出遭轎車撞噴 兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷