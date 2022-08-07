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空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

▲空軍F-16V戰機一批2架次7日上午接獲命令後，緊急掛彈起飛執行空中巡弋任務。（圖／軍聞社提供）

▲空軍F-16V戰機一批2架次7日上午接獲命令後，緊急掛彈起飛執行空中巡弋任務。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍昨發布逼近花蓮海岸線，與國軍濟陽級巡防艦「蘭陽號」對峙照，事後被打臉造假。國軍為展現捍衛國安的能力，駐守花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊今（7日）以F-16V戰機持續執行巡弋任務。該聯隊官兵表示，中共發布的假訊息很多，請國人不要上當；國軍全天候堅守崗位，以實際行動捍衛國家安全。

《軍聞社》報導，空軍第五戰術混合聯隊的飛行官接獲命令後，立即駕駛F-16V戰機，掛載AIM-120先進中程飛彈等彈械，緊急起飛執行空中巡弋任務，展現國軍守護家園的決心，而第五聯隊修補大隊支援中隊武掛分隊官兵，也執行「AGM-84魚叉飛彈潛力裝掛作業」。

報導指出，官兵首先實施人員及戰機安全檢查，隨後駕駛掛彈車搬運魚叉飛彈，依標準作業程序，將飛彈裝掛至戰機上。

有第五戰術混合聯隊的官兵向《軍聞社》表示，國軍以備戰不求戰的原則，理性應對共軍各種挑釁舉動，但捍衛國家主權和領土安全的能力與決心，絕對不容置疑。尤其是面對中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請國人不要上當，正確的台海周邊軍事動態，請以國防部發布者為準。

▲▼空軍F-16V戰機一批2架次7日上午接獲命令後，緊急掛彈起飛執行空中巡弋任務。（圖／軍聞社提供）

▲武掛分隊官兵駕駛掛彈車，搬運魚叉飛彈。（圖／軍聞社提供）

▼官兵依標準作業程序，將魚叉飛彈裝掛置戰機上。（圖／軍聞社提供）

▼官兵依標準作業程序，將魚叉飛彈裝掛置戰機上。（圖／軍聞社提供）

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