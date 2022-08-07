　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南華早報：北京對美日宣洩怒氣後　外交面臨兩難

▲▼ 中國外交部長王毅8月4日出席柬埔寨金邊的東協外長會議。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅8月出席東協外長會議時，曾當眾離席。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方透過軍事演習展示武力，也對美日兩國宣洩怒氣。分析指出，這對北京政府來說，似乎是加大外交賭注，如今處於兩難困境之中，到底該讓事態進一步升級，或是努力與其他鄰國站在同一陣線，以避免各國疏離。

南華早報7日報導，裴洛西的台灣行讓北京政府感到相當不滿，除了展開前所未有的實彈演訓對台灣進行有效封鎖，宣布制裁裴洛西及她的家人，外交部長王毅也在國際會議進行時離場，中斷與美國的對話。

華府智庫「中美研究中心」資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）分析，北京政府面臨進退兩難的局面，因為在試圖加強對台軍事威懾的同時，又要拿捏好力道不把亞洲鄰國嚇跑。

▲中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

「中國在台灣議題上最強的一張牌，就是亞洲各國的觀感」，古普塔表示，包括中國在內，亞洲沒人希望看到台灣議題最終是以非和平的方式解決，同樣也不樂見亞太地區的地緣政治卡在台海，特別是俄羅斯與烏克蘭爆發衝突的此刻。

古普塔認為，中國做出嚴厲譴責之後，未來最明智的做法就是派遣使者赴亞洲各國重申中國的一中原則，指控美國違反一中政策的精神，「但我覺得中國外交過於傲慢，不會採取這種行動」。

澳洲拉籌伯大學（La Trobe University）國際關係教授比斯利（Nick Bisley）認為，中國對裴洛西出訪的回應造成區域動盪不安，如今問題點在於美國及其他國家對中國的回應會升高到何種程度，這也是風險最大的地方，「若美國真的覺得有必要對中國做出回應，那麼事態可能會以非常危險的方式迅速升級」。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

不過中國社會科學院中美關係專家Lu Xiang表示，北京的回應已展現出克制與對亞洲鄰國安全利益的考量，「台灣海峽與南海屬於重要航道，因此演習很快就會結束，我相信中方將盡最大努力把其他國家受到的影響降到最低，包括對商業航班的影響」。

新加坡學者Li Mingjiang預測，北京政府會逐步調整政策，因為在今年秋季領導層洗牌之前，穩定是首要任務，「在透過軍事演習、經濟制裁、外交戰發洩怒氣之後，北京需要對不斷升級的緊張情勢做出讓步，這才符合中方整體利益」，且在中國因一連串社會與經濟問題面臨國內越來越大壓力之際，北京政府別無選擇，只能在應對外部挑戰時更加謹慎，避免擾亂內部穩定。

►紐時：中共軍演不只恫嚇台美　也在安撫中國人民
►裴洛西訪台引爆第四次台海危機　葛來儀：中國試圖改變兩岸現狀
►台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」　日本最佳選擇是維持現狀

ET快訊
他全身突盜汗！醫一摸脈搏：不對勁　送急診「半小時亡」
U12／吳聖智、陳瑞鑫開轟　中華擊敗多明尼加奪季軍
黑絲短裙OL「爬進洗衣機」露出雙腿讓人拍！店家看監視器氣炸
裴洛西丈夫港資產曝！陸媒批：狂撈油水達174億美元
三亞無預警封城！遊客崩潰「沒封台灣島，反倒封了海南島」
宜蘭外海遊艇翻覆12人落海　救援畫面曝光
快訊／山洪爆發！嘉義葫蘆谷驚傳17人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日92歲嬤「不想退休」成全球最高齡主管　1職場待66年！超強心法曝

日本捲台海危機！兵推「台灣有事」　商討台日同時遇襲對策

南華早報：北京對美日宣洩怒氣後　外交面臨兩難

裴洛西訪台引爆第四次台海危機　葛來儀：中國試圖改變兩岸現狀

生日趴變調！11歲女童水上樂園失蹤　1小時後「離奇身亡」死因不明

離奇巧合！哥被蛇咬死　弟參加完葬禮也被蛇咬到沒命

台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」　日本最佳選擇是維持現狀

日經解析中共軍演：短期決戰阻絕美軍　讓台海中線無效化

怕被台海危機波及！菲律賓急擬撤僑計畫　美承諾將保障盟友安全

民宅燒成火海！義消衝火場見「這一幕」崩潰　10罹難者全是家人

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

日92歲嬤「不想退休」成全球最高齡主管　1職場待66年！超強心法曝

日本捲台海危機！兵推「台灣有事」　商討台日同時遇襲對策

南華早報：北京對美日宣洩怒氣後　外交面臨兩難

裴洛西訪台引爆第四次台海危機　葛來儀：中國試圖改變兩岸現狀

生日趴變調！11歲女童水上樂園失蹤　1小時後「離奇身亡」死因不明

離奇巧合！哥被蛇咬死　弟參加完葬禮也被蛇咬到沒命

台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」　日本最佳選擇是維持現狀

日經解析中共軍演：短期決戰阻絕美軍　讓台海中線無效化

怕被台海危機波及！菲律賓急擬撤僑計畫　美承諾將保障盟友安全

民宅燒成火海！義消衝火場見「這一幕」崩潰　10罹難者全是家人

婚後住婆家「小叔每晚一起睡」！出遊也要和公婆同房　人妻崩潰了

陸看透台灣免翻牆看谷歌！　官媒發動14億人共建實景地圖　

台日水果上凱道！撈金魚、夏日祭典遊戲　8／20市集免費入場

國民黨猛攻將軍村　沈慧虹：選前稱讚、選舉時又抹黑

65歲以上長者交通死傷5年飆升2.7倍？！　南警還原真相

U12／吳聖智、陳瑞鑫開轟　中華擊敗多明尼加奪季軍

吳婉君確診！吞口水像「吞石頭」　曝假死原因網笑爆：太真實了

林智堅要他「好為人師」　張善政：桃園人期待有誠信的市長

彈頭替周杰倫寫歌進帳8位數　變身「房地產大亨」：算能養家活口

難忘「練習天天算球」　高志綱回憶恩師：真的很用心

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

國際熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

英媒：共軍奪台恐打48hrs閃電戰　從俄烏學教訓

NEJM曝中國新病毒！　「瑯琊」可誘發致死性疾病

洗腎診所大火！女護理師留守原地犧牲

菲律賓打算從台撤僑　美承諾將保障盟友安全

美軍導彈測量船靠近台灣　最新位置曝光

台海若衝突！岸田內閣「最擔心這件事」

川普嗆裴洛西：她到底去台灣幹嘛？

泰國網友嗆爆中國：哪來的自信說「台灣是你的」

不怕制裁！裴洛西孫：要刪我TikTok帳號？

路透：多艘中國軍艦進逼海峽中線

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

女童3歲大就戴牙套！　網轟母「變態」虐待兒童

更多熱門

相關新聞

共艦逼近花蓮海岸？我軍方：中共假訊息！

共艦逼近花蓮海岸？我軍方：中共假訊息！

中國大陸官媒6日公布多張解放軍「軍艦逼近花蓮海岸線」的照片，被質疑是P圖，但大陸科技公司卻又發出一張衛星圖，稱當時解放軍南京艦與和平火力發電廠距離僅11.78公里。對此，《軍聞社》7日報導引述花蓮空軍一聯隊官兵的說法指出，中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」屬假訊息，請國人不要上當。

第4次台海危機！葛來儀：中國想改變現狀

第4次台海危機！葛來儀：中國想改變現狀

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

譴責共軍威脅台海安全　國民黨：溝通化解衝突

譴責共軍威脅台海安全　國民黨：溝通化解衝突

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

關鍵字：

第四次台海危機南華早報軍演

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

未保持安全車距挨罰3千　車主：怎麼測？照片曝糗了

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面