裴洛西訪台引爆第四次台海危機　葛來儀：中國試圖改變兩岸現狀

▲裴洛西2日來台，引發台海情勢緊張，讓葛來儀認為，中國想藉著軍演改變台海現狀。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西2日來台後，中國就在台灣周邊舉行為期4天的封鎖式實彈軍演，引發國際擔憂與關注。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國近日的大規模軍演已掀起「第四次台海危機」，而其主要目的是想要藉著軍演，來改變台海的現狀。

據《德國之聲》報導，葛來儀表示，中國近日大動作在台灣周圍7大區域進行實彈軍演，是為了展示其軍事能力與決心，並對外證明他們有能力對台實施封鎖。她援引一位中國專家的說法指出，中國從7個海空域圍繞台灣進行封鎖，是為了壟斷基隆港和巴士海峽的交通，封鎖國際航運，同時也可以阻止台灣使用其主要機場，「這些都是非常具體的封鎖目的」。

▲福建平潭有民眾在中國舉行軍演後，近距離直擊解放軍發射火箭彈與空軍升空 。（圖／路透）

另外，葛來儀也認為，解放軍首次在台海上使用了廣域遠程砲，並且發射飛彈飛越台灣上空，因此她相信中國正試圖改變台海現狀，以創造一個新常態，而美國政府想要在軍演結束後讓台海恢復現況是非常困難的。葛來儀舉例，中國在2019年3月首次讓戰機飛躍台灣海峽中線後，共機擾台已成為了兩岸的常態，「他們還會繼續這麼做，而這種情況是非常令人擔憂的」。

對於共軍的行為，葛來儀坦言，台灣政府目前正密切追蹤中國所有的軍事活動，並與美國保持密切聯繫，好讓台灣人民放心。不過葛來儀表示，雖然她也認為台灣政府應向人民保證，國軍正在保護台灣，但政府也應趁機教育人民，讓公眾清楚，台灣現在已進入了第四次台海危機，而且情況相當令人擔憂，「無論人們是否願意，但如果1996年的兩岸情勢算是一場危機的話，那這次也一樣如此」。

▲中國1996年與2022年軍演範圍對比圖。（圖／林宜潔製作）

中國在4日舉行軍演時，有5顆飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。葛來儀指出，她相信這是北京對東京發出的明確警告，因為日本是這個區域中厲害關係最大的國家，他們將很大程度影響台海是否能維持和平與穩定，並決定中國是否能對台動武，「中國政府想藉著這5顆飛彈警告日本，若日本政府持續支持台灣，那中國在發生危機時，將有能力同時攻擊兩國，所以日本應該停止干涉中國的內部事務」。

▲葛來儀認為，中國將5顆飛彈投向日本專屬經濟區（EEZ），是為了警告東京停止干涉中國內政。（圖／路透）

但葛來儀認為，日本不會因此被嚇到，反之將採取更多支持台灣的行動、更願意公開批評中國，而且美國與日本在台灣議題間的合作和應急計劃應加快相關進展的速度。不過，各國也會以不同的方式來回應兩岸目前的緊張局勢。葛來儀舉南韓為例，聲稱南韓總統尹錫悅之所以在這個關鍵時刻，決定不與裴洛西見面，僅與她通了電話，就是因為尹錫悅覺得目前的情勢十分緊張，而南韓不想被捲入其中。

▲南韓總統尹錫悅拒絕會見裴洛西。（圖／達志影像／newscom、路透）

葛來儀也承認，目前美國對裴洛西訪台一事也存在爭議。儘管多數人認為，美國不應在面對中國時退縮，且應為台灣付出他們能做的一切，但葛來儀並不完全贊同相關觀點，「我覺得美國在提到他們想為台灣做些什麼之前，應該先思考相關舉動是否會使台灣陷入更不安全的地步，畢竟這些行動在短期內的影響可能比長期還大」。

雖然裴洛西訪台可以讓台灣得到一些保證，讓台灣在烏俄戰爭爆發後，確認美國可能會在戰爭時保衛台灣，並為即將在今年年底迎來地方選舉的民進黨帶來好處，但葛來儀強調，裴洛西訪台也可能會讓台海現狀被永久改變、台灣受到更多軍事威脅、中國強化對台的經濟脅迫，甚至導致台灣失去更多邦交國，「這一切都是未來有可能會發生的事，我們只是還沒看到終點而已」。

▲葛來儀認為，如果回過頭看，可能會認為台灣為這次的出訪付出了過高的成本。（圖／翻攝自推特）

葛來儀還預言，中國可能會在未來祭出更多對台措施，「如果台灣人做一下成本和效益分析，他們也許會回過頭說，『台灣為這次的出訪付出了過高的成本』，我當然不希望美國是出於讓自身感覺良好，或是為了任何人的個人成績而幫助台灣，我想，無論我們想做什麼，都應該確保這些舉動可以強化台灣，並且讓台灣變得更繁榮、安全」。