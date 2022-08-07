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大陸 大陸焦點 特派現場

共軍艦距和平電廠僅11.78公里？我軍方：中共傳散的假訊息！

▲▼疑似P圖勿亂用／／／解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平火力發電廠煙囪。（圖／新華社）

▲解放軍公布的「逼近花蓮海岸線」被質疑P圖，更被我軍方指為假訊息。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒6日公布多張解放軍「軍艦逼近花蓮海岸線」的照片，被質疑是P圖，但大陸科技公司卻又發出一張衛星圖，稱當時解放軍南京艦與和平火力發電廠距離僅11.78公里。對此，《軍聞社》7日報導引述花蓮空軍一聯隊官兵的說法指出，中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」屬假訊息，請國人不要上當。

解放軍「逼近花蓮海岸線」的照片6日由大陸官媒公布之後，在兩岸引起大量討論，照片中更疑似可以看見和平火力發電廠的煙囪。不過，花蓮的賞鯨業者「多羅滿」看了照片以後認定是P圖，並強調這幾天在海上根本沒有看見軍艦，「忙碌的夏季中，船長們每天出海是從早到晚，從漁業電台到漁民們之間的情報互通，賞鯨路線的範圍北到崇德，南至海岸山脈，如果海上任何動靜，別說有軍艦，可能連軍艦鳥都會相互知會！」

「多羅滿」更進一步指出，「沒看到軍艦啦！！漁民們消遣說：除非是台隱形船！不知道誰這麼認真P圖！」

▼「中科世通亨奇」發出衛星圖，試圖以此反駁對於P圖的質疑。（圖／翻攝微博）

▲▼軍方駁斥假訊息使用請注意//////共軍艦距和平電廠僅11.78公里？軍方：中共傳散的假訊息。（圖／翻攝微博）

▲▼軍方駁斥假訊息使用請注意//////共軍艦距和平電廠僅11.78公里？軍方：中共傳散的假訊息。（圖／翻攝微博）

大陸科技公司「中科世通亨奇」則在6日晚間發出了一張由國外SAR衛星於5日上午10時拍攝的衛星圖，稱「根據多域態勢系統的追蹤，8月5日我軍南京艦在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。」試圖以此反駁對於P圖的質疑。

對此，《軍聞社》7日報導引述了花蓮空軍第五戰術混合聯隊官兵的說法指出，國軍以備戰不求戰的原則，理性應對共軍各種挑釁舉動，但捍衛國家主權和領土安全的能力與決心，絕對不容置疑，「尤其是面對中共傳散的『南京軍艦接近和平火力發電廠』等假訊息，請國人不要上當，正確的臺海周邊軍事動態，請以國防部發布者為準。」

▼賞鯨業者認定解放軍公布照片為P圖，強調這幾天在海上沒看見軍艦。

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