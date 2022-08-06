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新北首場單身聯誼浪漫「騎」跑　配對率高達5成創新高

▲新北首場單身聯誼浪漫「騎」跑。（圖／新北市民政局提供）

▲新北首場單身聯誼浪漫「騎」跑。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局6日在貢寮舊草嶺隧道及雙溪平林休閒農場舉辦今年第一場單身聯誼活動，現場30對男女在宛如神隱少女的隧道中騎乘腳踏車向愛前進，迎著風、享受天然舒暢，也打破彼此羞澀，大夥兒還七手八腳洗愛玉、搓Q圓、包野薑花粽，增進彼此距離，「搓合」出一對對幸福佳偶，邂逅美好愛情。

民政局長柯慶忠表示，去年因受疫情影響只辦理2場單身聯誼活動，今年趁疫情趨緩規劃6場以青春山海線為主題的內容，開放報名即秒殺。本活動自102年起已舉辦50場，為3623位單身男女搭起友誼的橋樑，配對率達33%，創意內容口碑相傳，吸引眾多優質單身男女參加。

▲新北首場單身聯誼浪漫「騎」跑。（圖／新北市民政局提供）

▲大家想盡辦法完成「野薑花粽」。

從事建造工程師的王先生說，生活日復一日在大量工作與睡眠間切換，再加上自己一直保持著寧缺勿濫的標準，至今遲遲無法遇到能互相陪伴的那個她，希望這次活動能找到契合彼此的靈魂伴侶；而擔任捷運司機員的洪先生，也因工作輪班性質，錯失幸福到現在，今天活動中已有心儀對象，期待可以配對成功。

本場活動也有女性朋友因活動內容有趣而揪團報名，在學校當老師的張小姐和劉小姐都說，校園單純的教職及行政工作環境，較少機會能找到Mr.Right，雖然一個人生活也很愜意，但仍期待能在活動中找到能彼此尊重的人生好夥伴，張小姐更希望遇到跟她有同樣興趣的對象，不會丟掉自己珍藏的公仔。

▲新北首場單身聯誼浪漫「騎」跑。（圖／新北市民政局提供）

▲新北單身聯誼活動好評不斷，吸引許多優質男女參加。

民政局表示，本次未婚聯誼計有60人參加，男生以金融業及工程師為主，女生則以教職、行政人員居多，共30人配對成功，配對率高達50%，創下歷史新高，配對成功者都可獲得配對紀念品及小農特產等禮物，還有首場限量加碼禮「愛的電影票」及「愛情對碰杯」，祝福感情持續加溫。

民政局提醒，第三場次活動8月8日起開放報名，想要參加的民眾趕快把握機會至「新北市政府民政局」網站查詢。

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