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快訊／本土+21577「6縣市病例破千」　新北增4007例最多

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增2萬1577例本土個案，與上週五相比下降6%，個案分佈以下新北市4007例最多，其次依序為台中市2623例、台北市2351例、桃園市2280例、高雄市2034例、台南市1683例。

指揮中心表示，今日新增之21,577例本土病例，9,944例男性，11,610例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市4,007例，臺中市2,623例，臺北市2,351例，桃園市2,280例，高雄市2,034例，臺南市1,683例，彰化縣990例，苗栗縣615例，新竹縣605例，屏東縣584例，雲林縣545例，新竹市509例，宜蘭縣484例，花蓮縣416例，南投縣377例，嘉義縣361例，基隆市330例，嘉義市267例，臺東縣227例，金門縣144例，澎湖縣135例，連江縣10例。

▲▼指揮中心公布8/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布8/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計15,046,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,342,775例排除)，其中4,696,969例確診，分別為21,274例境外移入，4,675,641例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,136例COVID-19死亡病例，其中9,121例本土，個案居住縣市分布為新北市1,995例、臺北市1,043例、臺中市907例、高雄市830例、臺南市713例、桃園市684例、彰化縣537例、屏東縣379例、雲林縣278例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣200例、宜蘭縣184例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣137例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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