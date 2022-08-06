「2022北海潮與火」閃亮登場　朱銘團隊策劃光影藝術展

▲朱銘美術館團隊策劃《光影藝術展》。（圖／朱銘美術館提供）

記者郭世賢／新北報導

「2022北海夜金閃閃-北海潮與火」5日晚間在金山中角灣衝浪基地閃亮登場，由新北市政府祕書長林祐賢主持開幕式引燃「新生活之火」，沙灘上動感的火舞和璀璨的光影裝置藝術，點亮北海岸的夜晚，與海上的點點漁火相映成趣，力邀民眾來訪北海岸展開新生活，展期至9月4日止。

林祐賢表示，北海岸地區在夕陽西下後，滿天星斗與海面漁船燈火相輝映，構成動人風景，市府規劃了一系列的精彩活動，希望大家都能來到北海岸，欣賞這片美麗的景色。這個暑假，大家可以慢遊三芝與金山觀賞光影藝術、到石門草里漁港夜釣、到淡水漁人碼頭看夜間水舞與煙火，希望大家揮別疫情陰霾，迎接全新生活，共創北海岸夏夜經濟。

▲今年「北海潮與火」由朱銘美術館團隊策劃。（圖／朱銘美術館提供）

景觀處表示，今年「北海潮與火」由朱銘美術館團隊策劃，取北海岸「山焊」、「海熿」及「土焢」這三把火寓意構思。「山焊之火」寓意山中美術館啟發藝術家創作時散發的焊接火光；「海熿之火」象徵金山特有漁法「蹦火仔」迸發的熿火；「土焢之火」意指金山地瓜焢窯親近土地的火焰。以這三把火意象，將藝術教育與地方特色充分融合，邀請姚仲涵、李蕢至及成若涵等多位藝術家參與展出，用光影藝術妝點北海岸。

此外，今年的「北海潮與火」，除了在金山外，還擴大到三芝展出，將藝術裝置與芝蘭公園海上觀景平台結合，打造成最「潮」夜間伸展台。還與朱銘美術館合作推出，結合在地友善耕作、生態環境保育及地方創生理念，利用地瓜廢棄角料作成的特色文創品「北海薯蠟筆」。首批蠟筆將致贈給北海沿線三芝、石門、金山、萬里等共13所偏鄉小學，作為偏鄉學童接觸美學的第一步，在推動地方美學的同時，也兼顧了環境永續教育。

▲利用地瓜廢棄角料作成的特色文創品「北海薯蠟筆」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

「2022北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展自即日起至9月4日21時止，展出地點包括金山中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、慈護宮及三芝芝蘭公園。台灣唯一火舞劇團「即將成真火舞團」精彩奪目的火舞劇碼還會在8月14日及展期每周六晚上7時於中角灣國際衝浪基地演出。此外，活動期間每周六都有趣味的藝術體驗工作坊。詳細內容及交通資訊可查詢「2022北海夜金閃閃-北海潮與火」活動官網。

▲新北市秘書長林祐賢出席「2022北海潮與火」。

▲藝術家李蕢至的「月與火」。

▲芝蘭公園展區藝術裝置作品，藝術家陳昱榮以海洋意象規劃「光隙之景-月暈」。

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